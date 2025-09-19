快訊

竹縣新豐堆置24萬噸垃圾 擬5年清完

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹縣廢棄物清除公會總幹事林子堯（左）昨反映，應讓竹縣業者優先入場，協助處理在地民生垃圾。記者郭政芬／攝影
竹縣廢棄物清除公會總幹事林子堯（左）昨反映，應讓竹縣業者優先入場，協助處理在地民生垃圾。記者郭政芬／攝影

新竹縣焚化爐試營運近9個月，地方關心堆置24萬公噸垃圾的新豐掩埋場，能否在5年內清運完畢？清運業者也反映進不去焚化爐且進廠費用高等。竹縣環保局回應，已規畫同步送竹市、苗栗代燒，5年清除完畢；營運焚化爐廠商代表也允諾將業者心聲帶回研議。

議員林碩彥昨舉行新竹縣高效能熱處理設施公聽會，邀各大公會、協會及村里長參與。他表示，新豐掩埋場堆置約24萬噸垃圾，居全台前3，亟需解決，新豐鳳坑村長姜禮本也關切掩埋場清運計畫，並建議善用焚化爐熱能，可設置溫水游泳池供居民使用。

新竹縣環保局長蕭宏杰說，目前已將掩埋場暫置垃圾妥善盤整、覆土以降低悶燒與衛生問題，明年度會先編預算處理5萬噸垃圾，除送竹縣焚化爐，也會送竹市、苗栗代燒，5年內完成。

翰陽科技綠能總經理林學堅說，新竹縣焚化爐為BOO促參案，去年12月至今年9月，已進場處理8萬噸垃圾，已完成湖口、竹東掩埋場垃圾清除。由於焚化爐用地全國最小，難以建設溫水游泳池。

新竹縣資源回收廢棄物清除公會理事長李懷珠、新竹縣廢棄物清除公會總幹事林子堯則反映，因焚化爐量能吃緊，會員無法進場，且竹縣焚化爐收費比外縣市高至少15%，盼有所調整。林學堅回應，會將公會意見帶回總公司研議，並提供相關對應窗口。

