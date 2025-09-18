快訊

桃市消防攜手4醫院 啟動消防員專屬健康管理計畫

中央社／ 桃園18日電

桃園市政府消防局今天與衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院和聯新國際醫院簽署合作備忘錄，將透過「消防人員專屬健康管理合作計畫」守護消防員的職安與健康。

桃園市政府消防局長龔永信表示，消防人員長期承受高壓勤務與高風險環境，「我們有責任讓守護城市的英雄們，也能獲得最完善的健康守護」，他強調，此次合作不僅是一份文件，更是一份承諾，象徵消防局與醫療單位共同打造長期健康管理體系的重要里程碑。

消防局指出，本次合作將整合醫療專業與消防勤務特性，透過跨領域合作推動「消防人員專屬健康管理合作計畫」，除了由醫院提供消防人員專屬健檢優惠套裝方案，也會合作蒐集與提供個人健康檢查資料，作為長期健康追蹤依據。

此外，雙方也會建置消防人員專屬健康資料庫，統整健康紀錄與風險資訊；協助整體健康數據分析與個人醫療建議，提供精準化照護；提供特殊需求人員健康防護建議，加強高風險族群的支持；指派專家協助消防局推動健康管理及相關講座，提升消防人員健康意識。

消防局表示，透過醫院的專業支持，將逐步建立完整的健康檢查、風險評估、疾病預防、醫療轉介與衛教課程等機制，形塑多層次的健康防護網，讓消防人員能在安全健康的狀態下執勤，也會透過數據化、系統化的健康管理，落實「守護消防員健康就是守護市民安全」的核心理念。

