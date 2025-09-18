時力籲善用經費投入教育 竹市：已規劃多項計畫
時代力量竹市議員今天表示，竹市明年統籌分配稅款將增加，希望市府針對教育領域投入資源。竹市府表示，已規劃閱讀教師、鼓勵各校申辦課程等計畫，確保新增財源花在刀口上。
時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，指竹市民國115年度統籌分配稅款將增加新台幣214億元，但市府未明確說明會如何使用，黨團就教育領域訴求提出多項建議。
黨團指出，盼市府能增加購書經費、廣設圖書館與自修室，協助各校完成硬體與設備的升級、更新。此外，竹市世界高中將退場，呼籲市府能編列預算購買世界高中校地，作為未來實踐本市教育藍圖之基地。
新竹市政府教育處發布新聞稿表示，針對學校圖書經費補助，明年度預算相較去年編列增加約300萬元，也推動閱讀教師計畫、鼓勵各校申辦課程活化及專業學習社群計畫等。
為減輕教師行政負擔，教育處指出，已自114學年度起調降主任、組長等授課節數，並規劃彈性激勵機制，未來將持續聚焦校舍改善、教學精進與學習支持，確保新增財源花在刀口上。
