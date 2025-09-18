快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

時力籲善用經費投入教育 竹市：已規劃多項計畫

中央社／ 新竹市18日電

時代力量竹市議員今天表示，竹市明年統籌分配稅款將增加，希望市府針對教育領域投入資源。竹市府表示，已規劃閱讀教師、鼓勵各校申辦課程等計畫，確保新增財源花在刀口上。

時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，指竹市民國115年度統籌分配稅款將增加新台幣214億元，但市府未明確說明會如何使用，黨團就教育領域訴求提出多項建議。

黨團指出，盼市府能增加購書經費、廣設圖書館與自修室，協助各校完成硬體與設備的升級、更新。此外，竹市世界高中將退場，呼籲市府能編列預算購買世界高中校地，作為未來實踐本市教育藍圖之基地。

新竹市政府教育處發布新聞稿表示，針對學校圖書經費補助，明年度預算相較去年編列增加約300萬元，也推動閱讀教師計畫、鼓勵各校申辦課程活化及專業學習社群計畫等。

為減輕教師行政負擔，教育處指出，已自114學年度起調降主任、組長等授課節數，並規劃彈性激勵機制，未來將持續聚焦校舍改善、教學精進與學習支持，確保新增財源花在刀口上。

新竹 教師 時代力量

延伸閱讀

吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部

竹縣焚化爐公聽會 公會促縣內清運業者優先 在地盼清光新豐掩埋場垃圾

竹市將新增百億財源 時力黨團首提教育4大訴求

深耕特教34年！竹市東門國小老師劉菁華獲選教育部卓越特殊教育人員

相關新聞

副局長帶頭搞笑 桃園民政局宣導片超有梗

桃園市民政局為讓政策更淺顯易懂及親民，自編自演「土地公ㄟ煩惱」，把艱澀難懂的宗教建築法規轉化成淺顯易懂的趣味短片，一上架...

拉凡德手作烘焙坊欠薪爭議開調解會 負責人仍神隱未出現

在竹苗地區小有名氣的「拉凡德手作烘焙坊」有6家分店，本月10日無預警歇業，傳出積欠員工薪資，創辦人夫妻檔至今失聯，引發關...

35個團隊演出客家歌謠、八音暨採茶戲 27日、28日苗栗中正堂免費觀賞

苗栗縣政府推動客家歌謠、八音暨採茶戲年度盛事，9月27、28日在縣府文化觀光局中正堂4場次成果匯演，桃竹竹苗4縣市35個...

後龍鎮英才書院大片屋瓦滑脫 苗栗縣府局部急封啟動修復

苗栗高鐵特定區後龍鎮英才書院啟用10多年，民眾最近發現後方屋瓦大片滑脫，狀況岌岌可危，縣府教育處接獲通報，將立即局部封閉...

竹苗淺山受脅與珍稀植物保種5年有成 逾50種開枝散葉前進社區

林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所合作，5年來保種落地種植逾50種珍稀植物，並進一步開枝散葉進入社區角落，島田氏島雞兒...

竹北蓮花路鳳岡路五段破損 副議長王炳漢促修繕年底完工

新竹縣竹北市蓮花路與鳳岡路五段許多路段鋪面老化龜裂破損、標線磨損模糊，已多年未重鋪，影響行車安全，新竹縣議會副議長王炳漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。