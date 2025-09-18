快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

竹北蓮花路鳳岡路道路龜裂 縣府拚年底前完成改善

中央社／ 新竹縣18日電

新竹縣議會副議長王炳漢今天說，竹北市蓮花路與鳳岡路五段常有大型車輛行經，路面出現龜裂且標線受磨損不清應改善，竹縣府表示，已會勘將改善2路段，力拚年底前完成改善。

王炳漢告訴中央社記者，蓮花路與鳳岡路五段是尚義里當地交通要道，且鳳岡路五段是通往新月沙灣、拔子窟等濱海休閒區的必經道路，蓮花路則是西濱快速道路進出竹北市區的要道。

他說，此2個路段除居民、遊客頻繁使用外，平日還有許多大型車輛經過，路面出現龜裂破損，且地方多有不平整，標線也因為磨損而不清楚，對行車安全存在威脅，他協調縣府工務處等會勘，加速研議施工改善。

新竹縣政府透過文字表示，此次改善2路段合計工程經費為新台幣1225萬元，工程長共約3.2公里，其中竹4線鳳岡路五段工程經費為735萬元、竹73線蓮花路工程經費為490萬元。

縣府指出，2路段道路平均寬度為6至7公尺，施工期間為30個日曆天，力拚年底前完成改善，施工內容部分，包含道路鋪面銑刨加封，也同步檢視路基底層改善，並將道路標線更新等作業，打造安全行車環境。

新竹 竹北 北市

延伸閱讀

拉凡德手作烘焙坊欠薪爭議開調解會 負責人仍神隱未出現

桃園蘆竹馬路剛鋪好就塌陷 騎士慘摔民怨工程品質爛

竹北蓮花路鳳岡路五段破損 副議長王炳漢促修繕年底完工

遠百竹北韓國展結合公益 捐物資助勵馨基金會弱勢家庭

相關新聞

副局長帶頭搞笑 桃園民政局宣導片超有梗

桃園市民政局為讓政策更淺顯易懂及親民，自編自演「土地公ㄟ煩惱」，把艱澀難懂的宗教建築法規轉化成淺顯易懂的趣味短片，一上架...

拉凡德手作烘焙坊欠薪爭議開調解會 負責人仍神隱未出現

在竹苗地區小有名氣的「拉凡德手作烘焙坊」有6家分店，本月10日無預警歇業，傳出積欠員工薪資，創辦人夫妻檔至今失聯，引發關...

35個團隊演出客家歌謠、八音暨採茶戲 27日、28日苗栗中正堂免費觀賞

苗栗縣政府推動客家歌謠、八音暨採茶戲年度盛事，9月27、28日在縣府文化觀光局中正堂4場次成果匯演，桃竹竹苗4縣市35個...

後龍鎮英才書院大片屋瓦滑脫 苗栗縣府局部急封啟動修復

苗栗高鐵特定區後龍鎮英才書院啟用10多年，民眾最近發現後方屋瓦大片滑脫，狀況岌岌可危，縣府教育處接獲通報，將立即局部封閉...

竹苗淺山受脅與珍稀植物保種5年有成 逾50種開枝散葉前進社區

林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所合作，5年來保種落地種植逾50種珍稀植物，並進一步開枝散葉進入社區角落，島田氏島雞兒...

竹北蓮花路鳳岡路五段破損 副議長王炳漢促修繕年底完工

新竹縣竹北市蓮花路與鳳岡路五段許多路段鋪面老化龜裂破損、標線磨損模糊，已多年未重鋪，影響行車安全，新竹縣議會副議長王炳漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。