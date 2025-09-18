竹北蓮花路鳳岡路道路龜裂 縣府拚年底前完成改善

新竹縣議會副議長王炳漢今天說，竹北市蓮花路與鳳岡路五段常有大型車輛行經，路面出現龜裂且標線受磨損不清應改善，竹縣府表示，已會勘將改善2路段，力拚年底前完成改善。

王炳漢告訴中央社記者，蓮花路與鳳岡路五段是尚義里當地交通要道，且鳳岡路五段是通往新月沙灣、拔子窟等濱海休閒區的必經道路，蓮花路則是西濱快速道路進出竹北市區的要道。

他說，此2個路段除居民、遊客頻繁使用外，平日還有許多大型車輛經過，路面出現龜裂破損，且地方多有不平整，標線也因為磨損而不清楚，對行車安全存在威脅，他協調縣府工務處等會勘，加速研議施工改善。

新竹縣政府透過文字表示，此次改善2路段合計工程經費為新台幣1225萬元，工程長共約3.2公里，其中竹4線鳳岡路五段工程經費為735萬元、竹73線蓮花路工程經費為490萬元。

縣府指出，2路段道路平均寬度為6至7公尺，施工期間為30個日曆天，力拚年底前完成改善，施工內容部分，包含道路鋪面銑刨加封，也同步檢視路基底層改善，並將道路標線更新等作業，打造安全行車環境。