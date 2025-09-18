副局長帶頭搞笑 桃園民政局宣導片超有梗

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民政局自編自演「土地公ㄟ煩惱」，透過情境模擬讓民眾了解寺廟建築合法的重要與申請方法。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局為讓政策更淺顯易懂及親民，自編自演「土地公ㄟ煩惱」，把艱澀難懂的宗教建築法規轉化成淺顯易懂的趣味短片，一上架就獲得好評。局長劉思遠表示，未來會持續以創新影音為橋樑，讓政策能打進民眾的心。

民政局表示，「土地公ㄟ煩惱」以幽默對白和生活化情境帶領民眾了解宗教建築合法化要件，包括寺廟建築須符合建築法、具備使用執照與供奉神佛像、從事宗教活動等事實，影片也針對寺廟合法化過程可能面對的問題示範如何查詢土地使用分區、如何申請合法登記，可謂寓教於樂。

其實上，民政局已出品多部短片，替代役男宿舍完工影片致敬韓劇「魷魚遊戲」，副局長藍品峻也親自出演，而「急救屈原！龍舟行動」致敬韓劇「外傷重症中心」，「苦說不盡遇見你之髖直該上課囉~」則以搞笑方式呈現就職心路歷程。最新上線的「土地公ㄟ煩惱」由區政行政科助理員馮凱一人分飾阿火及土地公2角，內容保證笑料不斷。

除了馮凱，宗教科陳孟慧、政風室戴可婕樂也在民政局作品有精湛表現，局處也組建出「民政影視小組」；組員笑說，當初只是想節省製作成本，沒想到效果意外好，影片一開始在親友圈分享，現在因為內容有趣，已經開始廣傳。

劉思遠表示，影音行銷是目前的趨勢，宗教是市民生活的重要依靠，市府希望透過創意影音，讓政策不再艱澀，而是以輕鬆有趣的方式走進民眾心裡。合法寺廟登記是宗教發展的基礎，未來將持續用創新手法推廣，讓政策宣導更有溫度，也更有趣味。

桃園市民政局「民政影視小組」成員。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局自編自演「土地公ㄟ煩惱」，透過情境模擬讓民眾了解寺廟建築合法的重要與申請方法。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局以魷魚遊戲為靈感拍攝的替代役男宿舍落成影片，副局長藍品畯（左3）帶頭搞笑。圖／桃園市民政局提供
建築 影片 土地公

