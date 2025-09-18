拉凡德手作烘焙坊欠薪爭議開調解會 負責人仍神隱未出現

在竹苗地區小有名氣的「拉凡德手作烘焙坊」有6家分店，本月10日無預警歇業，傳出積欠員工薪資，創辦人夫妻檔至今失聯，引發關注。新竹縣政府勞工處昨天開調解會，共有16名員工到場，但資方未到場，調解不成立，全案將移送至烘焙坊商業登記所在地的新竹市政府認定，並協助員工向勞動部勞保局申請工資墊償。

拉凡德手作烘焙坊，本月10日突無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯，員工們求償無門，導致6家營運中的分店、2家即將開幕的加盟店及中央工廠全面停擺。其中位於新竹縣竹北、竹東及新埔等員工，到縣府申請調解。

勞工處今天指出，該案涉及店員、司機與烘焙師傅等，員工們指控老闆積欠8月及9月10天工資。縣府多次聯繫負責人，但負責人未接聽電話，日前以掛號信通知資方出席，並於昨日召開調解會，共有16名員工出席，但資方未到場，並逐一到各分店現勘查訪，後續將全案移至竹市府。

拉凡德手作烘焙坊自2016年開始營業，並在竹北、竹東、新埔、新竹市東區及苗栗頭份等地開設6間分店，加盟金高達180萬元。今年5月新埔店才開幕，另有2間加盟店已完成裝修準備開張，如今卻因突然停業恐血本無歸。