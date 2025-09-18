快訊

35個團隊演出客家歌謠、八音暨採茶戲 27日、28日苗栗中正堂免費觀賞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫暨成果匯演，9月27、28日在縣府文化觀光局中正堂4場次演出。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
苗栗縣政府客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫暨成果匯演，9月27、28日在縣府文化觀光局中正堂4場次演出。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供

苗栗縣政府推動客家歌謠、八音暨採茶戲年度盛事，9月27、28日在縣府文化觀光局中正堂4場次成果匯演，桃竹竹苗4縣市35個社區團隊演出，歡迎鄉親免費入場觀賞。

苗栗縣政府2007年起辦理客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫暨成果匯演，至今已邁入第19年，補助班數超過500班，參與1萬3000人次，今年的匯演團隊，包括苗栗縣28隊客家歌謠班、2隊採茶戲班，及2隊八音班。此外，邀請新竹縣寶山鄉客家民謠研究協會、桃園市陂塘之聲合唱團，及新竹市客家文化發展協會共襄盛舉。

匯演在文觀局中正堂，場次分別9月27日上午9點30分起，由新竹縣、苗栗、造橋、公館、頭份及大湖的客家八音、採茶戲、歌謠班演出；27日下午2點起，由桃園市、苗栗、銅鑼、造橋、公館、竹南、頭份及通霄的客家歌謠班演出。

28日上午9點30分起，由新竹市、苗栗、三義、頭份及三灣的採茶戲及歌謠班演出；下午2點起，由苗栗、通霄、西湖、竹南、頭屋及造橋的客家歌謠班演出，均是免費入場觀賞。

頭份 新竹 客家文化

