竹縣焚化爐公聽會 公會促縣內清運業者優先 在地盼清光新豐掩埋場垃圾

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹焚化爐試營運近9個月，地方關心新豐掩埋場能否在5年內清運完畢，竹縣清運業者指進不去自家焚化爐，得跑外縣市燒。環保局長蕭宏杰強調已編列明年預算，垃圾將進入竹縣、竹市和苗栗焚化爐，可望能清除完畢。針對清運業者訴求，翰陽代表回應，將會帶回總公司研議。

議員林碩彥今日召開新竹縣高效能熱處理設施公聽會，邀各大公會、協會及村里長傾聽民眾意見。他指出，新豐掩埋場堆置約24萬噸垃圾，居全台前三，亟需解決。鳳坑村長姜禮本關心五年內清運計畫，並建議善用焚化爐熱能，可設置溫水游泳池供居民運動。

新竹縣環保局長蕭宏杰表示，縣府啟動防災與垃圾去化計畫，將暫置垃圾妥善盤整、覆土以降低悶燒與衛生問題，並配合環境部於明年前完成階段性處理。暫置垃圾總量約25萬噸，明年度先編列預算處理5萬噸，並以5年逐步清除全部垃圾，同時將垃圾送竹市、苗栗代燒。

翰陽科技綠能總經理林學堅表示，此案為BOO促參案，引進民間資金與技術協助解決垃圾問題。去年12月至今年9月，已進場處理8萬噸垃圾，其中9成來自竹縣，完成湖口、竹東掩埋場清除，解決燃眉之急。由於焚化爐用地全國最小，也難以建設溫水游泳池。

竹縣資源回收廢棄物清除公會理事長李懷珠表示，竹縣焚化爐收費比外縣市高至少15%，會員希望爭取較低費用。目前會員無法進場作業，經了解是縣內量能吃緊，呼籲提供合理的進場量能。

竹縣廢棄物清除公會總幹事林子堯表示，部分縣內會員想進場卻面臨額度不足問題，認為應該要讓竹縣業者優先入場，協助處理在地民生垃圾。而已進場的會員則反映，與鄰近縣市相比，竹縣焚化爐單價偏高，雖理解營運成本考量，但仍希望價格更具競爭力，讓會員能夠承擔並持續提供服務。林學堅表示，將公會意見帶回總公司研議，並提供相關對應窗口。

