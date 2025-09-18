桃園蘆竹馬路剛鋪好就塌陷 騎士慘摔民怨工程品質爛

桃園市蘆竹區南竹路四段12日才剛完成老舊道路刨鋪更新，昨天卻傳出刨鋪路面塌陷，坑洞害路過66歲機車騎士與27歲乘客慘摔，所幸就醫後無大礙；負責維護道路的桃園市養工處表示，經調查，坑洞是自來水管線漏水造成，與刨鋪無關。

事故發生在蘆竹區南竹路四段137巷，當地民眾反映道路常年施工，挖了又補、補了又挖，補好的品質也不怎麼樣，沒幾天就塌陷，坑洞害機車騎士摔進一公尺深的草叢，公共工程品質堪慮。

桃園市消防局表示，受傷的機車騎士與乘客被救起後，多為肢體、軀幹擦挫傷，意識均清醒，後由救護車送往醫院；蘆竹警分局則表示，傷者還在休養，未做筆錄，尚不知騎士是否騎經坑洞才摔車。

養工處則表示，該路段11日夜間進場刨鋪更新，12日清晨完工開放後無異狀，直至17日下午1時許才傳路面掏空，經查是自來水管線就有漏水情形造成。

養工處強調，該路段自來水管線原本就有漏水情形，市府17日得知路面掏空後，已通知自來水公司修復，水公司也於當日下午修復完成。本案雖與養工處工程無關，但養工處已主動聯絡受傷民眾慰問並協助處理後續事宜。