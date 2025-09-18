內壢派出所原廳舍至今已陪伴內壢超過30年，見證地方成長與發展。圖：警方提供

桃園市中壢警分局內壢派出所廳舍將拆除改建，未來與社會住宅結合共構成為新型態派出所，內壢所警方於今(18)日上午9時正式進駐位於中壢區興農路28號的臨時廳舍，持續為轄內居民提供警政服務。「守護地方、服務熱誠」的精神不會因搬遷而改變。

內壢派出所警方今日正式進駐位於中壢區興農路28號的臨時廳舍，持續為轄內居民提供警政服務。圖：警方提供

中壢分局表示，內壢地區快速發展，改建後的新廳舍將更符合民眾需求與社區特色，提供更加舒適、安全的洽公及勤務環境。於臨時廳舍期間，派出所電話聯繫方式03-455-3845維持不變，民眾報案及洽詢業務完全不中斷。

內壢派出所「守護地方、服務熱誠」的精神不會因搬遷而改變。圖：警方提供

中壢分局提到，原內壢派出所廳舍位於中壢區中華路一段364號，於80年10月18日落成啟用，為地下一層、地上五層的建築物，總樓地板面積約1204.97平方公尺。至今已陪伴內壢超過30年，見證地方成長與發展。

中壢分局長林鼎泰強調，派出所是地方治安的第一線，雖然搬遷到臨時廳舍，但內壢派出所員警守護轄區與服務的熱忱始終如一。也提醒民眾如有需求，仍可撥打110報案專線或直接聯繫派出所，警方將即刻提供協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市內壢派出所將拆除重建 臨時廳舍今日啟用