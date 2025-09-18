免費停車遭長期占用車位 苑裡火車站建國停車場轉型合法收費
苗栗縣苑裡火車站旁的建國停車場，因免費供民眾停車，卻有許多車輛長期占用，平日一位難求引發通勤族抱怨；近日，台鐵已完成標租作業，將轉型合法收費停車場，業者表示，預計2個月後完成建置開始對外營運。
苑裡建國停車場土地所有權歸屬於台鐵公司，並非正式停車場。自2000年起，公所透過綠美化改善空間環境，並投入人力維護管理，台鐵也持續無償提供民眾暫時停車使用至今。
然而，由於場內遭民眾長期占用及廢棄車輛停置等問題，引發民怨，公所曾於今年4月張貼公告，限期廢棄車輛車主應於移車，並通報苗栗縣環保局協助拖吊，場內占用情況才稍有改善。
之後，公所也拜會台鐵公司研議停車場活化再利用方案。台鐵公司隨後於8月進行標租程序，並於9月12日與公所辦理點交現勘，正式收回土地並委外由得標業者經營，將轉型為合法收費停車場，供民眾付費停車使用。
消息傳出，民眾紛紛表達「終於啊！不然那邊超難找車位的」、「使用者付費，天經地義」；還有民眾建議「若能建議台鐵前1小時免費，更能鼓勵到苑裡市區消費！」
業者表示，建置合法收費停車場尚須2至3個月作業時間，民眾停放於場內的所有車輛（含汽、機車）、廢棄車輛等請民眾自行移離，本月底前未移動者，將依法通報縣政府環保局拖吊移除。
苑裡鎮長劉育育表示，感謝台鐵多年來無償提供土地供民眾使用，並共同推動轉型該處為合法停車場，未來將由專業業者經營合法收費停車場，除解決長期停車位遭占用的問題，也能提供鎮民更優質、友善的停車環境，推動更完善的市區交通發展。
