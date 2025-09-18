後龍鎮英才書院大片屋瓦滑脫 苗栗縣府局部急封啟動修復

苗栗高鐵特定區後龍鎮英才書院啟用10多年，民眾最近發現後方屋瓦大片滑脫，狀況岌岌可危，縣府教育處接獲通報，將立即局部封閉，禁止遊客接近，並將啟動修復。

英才書院免費開放參觀，最近後方屋瓦大片滑脫，雖是一般遊客不會進入的區域，距離後方北勢溪親水廊道又有一段距離，但景象岌岌可危，目睹民眾擔心發生危險問題，希望有關單位盡快修復，教育處接獲通報，將立即局部封閉防止危險，後續啟動修復。

縣府指出，英才書院的基地面積約3000坪，建築設計參考閩南建築語彙及各地書院的精神，傳統地理與建築形制尺度部份依照遵古原則，屬於建築空間結構與外型部份則採用仿古原則，而屬於水池水橋庭園景觀的文學意境則發揮創意原則。

書院裡設置文昌祠、祭孔大成殿、學舍等區域，另設有多媒體互動裝置，可以體驗古裝、3D祭典，寓教於樂了解更多古時科舉內容，打造具有「講學、廟祀、課士」功能的閩式風格書院。