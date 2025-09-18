竹北蓮花路鳳岡路五段破損 副議長王炳漢促修繕年底完工

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹竹北市蓮花路與鳳岡路五段許多路段鋪面老化龜裂破損、標線磨損模糊，已多年未重鋪，影響行車安全，新竹縣議會副議長王炳漢接獲里長和居民反應，協調縣府施作道路鋪面和標線改善，工程總計改善約3.2公里鋪面、經費1225萬元，昨施工前會勘，預計年底前完工。

縣府工務處表示，這次道路改善工程分為兩部分，第一為竹4線(鳳岡路五段)5K+655~7K+602，總長1.947公里，平均寬度6米，改善總面積約11,682平方公尺，經費735萬元；第二為竹73線(蓮花路)0K+550~1K+832，總長1.282公里，平均寬度7米，改善總面積約8974平方公尺，經費490萬元。施工約需30個日曆天，預計年底前可完成。

王炳漢指出，蓮花路與鳳岡路五段是尚義里當地交通要道，且鳳岡路五段是通往新月沙灣、拔子窟等濱海休閒區的必經道路，蓮花路則是西濱快速道路進出竹北市區的要道，居民生活通勤和遊客觀光等車流逐漸增加。

王炳漢說，這兩個路段除了居民、遊客頻繁使用外，平日還有許多重車會經過，輾壓時間久了，路面出現許多龜裂破損，很多地方不平整，標線也因為磨損而不清楚，對行車安全存在威脅，且5年來都未重新鋪設，因此他趕緊協調縣政府工務處與尚義里長曾福等人多次會勘，加速研議施工改善。

他希望工程如期如質完成，同時感謝新竹縣長楊文科和工務處同仁拿出高效率與執行力，解決鄉親困擾，提升整體交通品質。

