竹苗淺山受脅與珍稀植物保種5年有成 逾50種開枝散葉前進社區

林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所合作，5年來保種落地種植逾50種珍稀植物，並進一步開枝散葉進入社區角落，島田氏島雞兒腸等不僅妝點街景，還能插花，持續創造更多可能性回歸自然環境。

林保署新竹分署最近發表苗南地區原生植物保育成果與未來展望，指出2020年起和林試所合作，盤點受脅植物，棲地風險評估到策略規畫，目前在苗栗縣後龍半天寮、竹南鎮崎頂苗圃，設置域外保種園，落地種植超過50種竹苗淺山受脅與珍稀植物。

新竹分署強調，這些植物大多源自野外採集的種子，或扦插枝條，經過3年多的照顧與適應，島田氏島雞兒腸、漏盧、大胡枝子、新竹油菊、三葉埔姜等，不僅順利生長，還能開花結果，甚至再生產新的種子或枝條，用來培育後續苗木，代表域外保種園不只是保種收集，逐步成為持續提供復育與推廣應用的基地。

分署以今年5月「小小綠手指2.0」課程為例，通霄鎮新埔國小學生繁殖新竹油菊、島田氏雞兒腸、大胡枝子、苗栗白花龍（台灣野茉莉）等在地原生植物。經過扦插、播種育成苗木後，日前社區長輩透過社區林業計畫，把養大的苗木盆栽，妝點在車站與老街等角落，不僅世代傳承，也讓居民與遊客都能看見原生植物的多樣與美麗。