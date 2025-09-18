龍潭武漢路 爆土地所有權糾紛

桃園市龍潭區武漢路一帶約15戶店面兼住家前方近年爆發土地所有權糾紛，地主昨計畫要刨除既有柏油路面、收回土地，多名住戶憂心影響通行安全，也不滿地主漫天喊價1坪賣85萬元，昨在家門前綁白布條抗議，藍綠民代都來關切。經現場多方協議後，地主暫緩執行。

當地住戶表示，早年這塊土地為法定空地，後來建商不知如何處理成了私人土地，該地地主計畫分割土地，1坪喊價85萬元；地主則說，10多年前就要賣地給住戶，沒人要買也不願承租，想要回這塊地才開始打官司，法院判他勝訴，市府須歸還土地，刨除柏油有法可循。

地主透過法院申請強制執行，昨預計上午9時30分出動機具刨除柏油路面，相關消息一出，住戶掛起白布條抗議，不滿表示該處多年來供人車使用，已成穩定通行動線，若刨除路面，恐影響安全。

國民黨市議員徐玉樹認為，地主賣地像搶劫，住戶也主張當初有前方空地使用權，也就是地役權存在，呼籲地主、使用人盡速協商。民進黨市議員張肇良也提到，受影響的住戶未參與訴訟，過程有瑕疵，住戶有意願買回土地，但希望有公開的鑑價公司或以實價登錄價格，雙方誠意協商。

龍潭區公所回應，區公所多次透過訴訟方式爭取民眾權益，經法院三審判決武漢路外範圍，長期遭民眾占用、違停，不符合公眾通行需求，應返還土地給地主。公所將持續與地主、民眾溝通，完成執行程序。