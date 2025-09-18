聽新聞
0:00 / 0:00

龍潭武漢路 爆土地所有權糾紛

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市龍潭區武漢路路邊約有10幾間住宅，近日傳出地主主張土地所有權，原預計昨刨除既有柏油路面、收回用地，住戶在家門前綁白布條抗議，經多方協議後暫緩執行。記者周嘉茹／攝影
桃園市龍潭區武漢路路邊約有10幾間住宅，近日傳出地主主張土地所有權，原預計昨刨除既有柏油路面、收回用地，住戶在家門前綁白布條抗議，經多方協議後暫緩執行。記者周嘉茹／攝影

桃園市龍潭區武漢路一帶約15戶店面兼住家前方近年爆發土地所有權糾紛，地主昨計畫要刨除既有柏油路面、收回土地，多名住戶憂心影響通行安全，也不滿地主漫天喊價1坪賣85萬元，昨在家門前綁白布條抗議，藍綠民代都來關切。經現場多方協議後，地主暫緩執行。

當地住戶表示，早年這塊土地為法定空地，後來建商不知如何處理成了私人土地，該地地主計畫分割土地，1坪喊價85萬元；地主則說，10多年前就要賣地給住戶，沒人要買也不願承租，想要回這塊地才開始打官司，法院判他勝訴，市府須歸還土地，刨除柏油有法可循。

地主透過法院申請強制執行，昨預計上午9時30分出動機具刨除柏油路面，相關消息一出，住戶掛起白布條抗議，不滿表示該處多年來供人車使用，已成穩定通行動線，若刨除路面，恐影響安全。

國民黨市議員徐玉樹認為，地主賣地像搶劫，住戶也主張當初有前方空地使用權，也就是地役權存在，呼籲地主、使用人盡速協商。民進黨市議員張肇良也提到，受影響的住戶未參與訴訟，過程有瑕疵，住戶有意願買回土地，但希望有公開的鑑價公司或以實價登錄價格，雙方誠意協商。

龍潭區公所回應，區公所多次透過訴訟方式爭取民眾權益，經法院三審判決武漢路外範圍，長期遭民眾占用、違停，不符合公眾通行需求，應返還土地給地主。公所將持續與地主、民眾溝通，完成執行程序。

桃園 住戶 抗議行動

延伸閱讀

龍潭武漢路住宅前土地 地主天價喊售「每坪85萬」居民綁白布條抗議

桃園好客文藝季登場...搶救聖蹟亭特展 詮釋龍潭文化保存

龍潭環警監深夜出擊 1晚逮8噪音車祭罰單

龍潭騎士遭轉彎汽車擊落 連人帶車噴飛

相關新聞

龍潭武漢路 爆土地所有權糾紛

桃園市龍潭區武漢路一帶約15戶店面兼住家前方近年爆發土地所有權糾紛，地主昨計畫要刨除既有柏油路面、收回土地，多名住戶憂心...

影／全國泰雅族運動會今天登場 逾2500名選手齊聚苗栗競技

第13屆全國泰雅族運動會及傳統技藝競賽今天起一連3天在苗栗縣舉辦，全國9個泰雅族鄉區運動選手2600多人齊聚一堂，開幕典...

龍潭武漢路住宅前土地 地主天價喊售「每坪85萬」居民綁白布條抗議

桃園市龍潭區武漢路路邊約有10幾間住宅，近日傳出地主主張土地所有權，原預計今上午進行刨除既有柏油路面、收回用地，消息一出...

神秘北極圈明信片寄抵竹北無人領 網友接力幫找收件人

新竹縣竹北市近日出現一張跨越萬里的「尋人明信片」。一名網友在臉書社團「竹北大小事」發文指出，家中收到一張來自北極圈挪威羅...

社群平台拆屋影片曝安全問題 桃園勞檢處出擊重罰違規

桃園市政府勞動檢查處發現社群媒體影片反映中壢區中新東路旁拆除工程疑違反職安法，勞檢處今天主動會同建管處至現調查，發現業者...

自住、非自住稅差4倍 竹科新貴兩地跑用這招省下房屋稅

竹科新貴許先生原在台北市持有一戶透天厝並設籍入住，近期因通勤時間過長，又在新竹市購入大樓公寓方便工作下班入住。透過持有居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。