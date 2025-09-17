影／全國泰雅族運動會今天登場 逾2500名選手齊聚苗栗競技

第13屆全國泰雅族運動會及傳統技藝競賽今天起一連3天在苗栗縣舉辦，全國9個泰雅族鄉區運動選手2600多人齊聚一堂，開幕典禮及選手之夜今天傍晚5點在縣立體育場旁的廣場登場，場面熱鬧滾滾。

全國泰雅族運動會及傳統技藝競賽從9月17至19日在苗栗縣立體育場等10個場地舉行賽事，除了體育項目，還有傳統摔角、狩獵、鋸木、拔河、路跑、負重、射箭等傳統技藝競賽，主場館外並設有市集攤位，推廣行銷原鄉工藝品及文創商品。 泰雅族九鄉區包括苗栗縣泰安鄉，台中市和平區、南投縣仁愛鄉、宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、新北市烏來區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉及尖石鄉。

這屆比賽輪由苗栗縣泰安鄉公所主辦，今晚開幕儀式，各鄉區代表隊逐一進場後，全場唱國歌為3天比賽揭幕，原民會主委曾智勇、苗栗副縣長邱俐俐、副議長張淑芬、立委伍麗華、高金素梅及苗栗縣各鄉鎮市長、泰雅各鄉區及其他原住民族鄉區首長多人到場，選手之夜安排豐富且多元的表演節目。

泰安鄉長陳吉基以東道主身分歡迎全國民眾踴躍來苗栗觀賽，並預祝選手突破自我，締造佳績，展現公平競爭、相互尊重和卓越的競賽精神。

泰安鄉公所表示，第13屆大會主題曲「相聚泰安Mlahuy ta sku Tayang_go」 由曾宇辰Upah、游孟寰Yumin與Hbun河紋樂團巴桑Pasang演唱；大會吉祥物「哈特Hata」象徵泰雅族人堅毅、靈巧的精神特質，盼展現文化自信與勇敢啟程的精神內涵，傳達祖靈庇佑與文化認同的力量。