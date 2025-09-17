桃園蛋黃區「日光安居」社宅今動土 至少保留20％婚育宅

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國家住都中心興辦的桃園「日光安居」社宅今天動土，未來可提供298戶居住單元，預計2029年完工。圖／桃市府提供
國家住都中心興辦的桃園「日光安居」社宅今天舉辦動土典禮，基地座落「蛋黃區」未來可提供298戶居住單元，預計2029年完工。國家住都中心董事長花敬群說，此案是中央在桃園動土的第14處社宅，完工後至少將保留20％「婚育宅」，提供新婚、育有學齡前兒童家庭優先承租。

「日光安居」基地坐落桃園區小檜溪市地重劃區日光路，位處中正藝文特區及站前商圈之間，區位條件優越，除鄰近新永和市場、桃園觀光夜市及連鎖量販店外，還可就近享有三民運動公園、市立圖書館、桃園親子館等公共設施服務。聯外交通部分，車行10分鐘即可抵達桃園火車站。未來捷運綠線通車後，步行8分鐘即為G09站。

該案總工程經費16億6800萬元，興建1棟地上14層、地下3層建物，298戶規畫套房型181戶、2房型91戶、3房型26戶，1樓公共空間設置長期照護辦公室、托嬰中心及店鋪，有156個汽車、369個機車停車位，建築4面退縮留設綠蔭步道，規畫社區廣場，串聯東門溪畔自行車道。

國家住宅及都市更新中心表示，住都中心成立7年來已與市府合作興建逾1萬2000戶社宅，「日光安居」規畫符合耐震、綠建築與智慧建築標章，並配備結構安全監測與地震預警系統，營造共享、友善的社區空間。

桃園市副市長蘇俊賓表示，中央與地方通力合作，就是要讓市民能在桃園安居樂業，社宅不僅提供居住空間，更是結合社福資源與社區營造的重要場域，進一步創造附加價值，「日光安居」除了規畫居住單元，也將設置托嬰中心，透過多元設施打造全齡友善的居住環境。

內政部長劉世芳說，「日光安居」所在地是桃園的蛋黃區，有很多人在這裡就學就業，社宅的興辦可滿足地方居住需求；行政院長卓榮泰也有交代一定要照顧好年輕人，所以政府推出婚育宅政策，將社會住宅婚育戶的比率從5%提升到20%，同時加碼租金補貼與包租代管，讓年輕人敢婚敢生。

桃園 社宅 綠建築

