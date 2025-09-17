快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

桃園龜山自來水工程 9/22約3694戶停水10小時

中央社／ 桃園17日電

桃園市經發局今天表示，為配合自來水公司辦理「龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程」，龜山區多處22日上午9時起將停水10小時至晚間7時，共計停水10小時，停水戶數約3694戶。

桃園市政府經濟發展局表示，台灣自來水公司第二區管理處為提升供水穩定及降低漏水，將辦理「龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程」，預計於9月22日上午9時起至晚間7時止進行施工停水。

經發局表示，停水影響範圍包括龜山區楓福里、陸光里、精忠里、龜山里（光榮路11巷口至楓樹坑橋）、光峰路（龜山橋至忠義路一段口、龜山橋至萬壽路二段口）、長壽路（長壽路542巷10弄口至長壽路120之4號、長壽路517號至長壽路5號）、永吉街（光峰路至萬壽路二段810巷）。

以及育英街、金山街、長峰路（樂利橋前自強北路至光峰路與龍田巷口）、金山街6巷、長壽路164、269巷、長峰路67、121巷、光峰路111、131、166、182、196、260、281巷、龍田二巷、龍田三巷，共計停水10小時，停水戶數約3694戶。

停水 桃園 水公司

延伸閱讀

尷尬！桃園龜山汽車「斜插路邊草堆」 1男1女自行爬出車外

3861戶受影響停水！苗栗銅鑼、西湖鄉部分地區9／16施工停水9小時

高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

6600用戶請注意！新竹香山、苗栗竹南部分地區11日停水

相關新聞

龍潭武漢路住宅前土地 地主天價喊售「每坪85萬」居民綁白布條抗議

桃園市龍潭區武漢路路邊約有10幾間住宅，近日傳出地主主張土地所有權，原預計今上午進行刨除既有柏油路面、收回用地，消息一出...

神秘北極圈明信片寄抵竹北無人領 網友接力幫找收件人

新竹縣竹北市近日出現一張跨越萬里的「尋人明信片」。一名網友在臉書社團「竹北大小事」發文指出，家中收到一張來自北極圈挪威羅...

社群平台拆屋影片曝安全問題 桃園勞檢處出擊重罰違規

桃園市政府勞動檢查處發現社群媒體影片反映中壢區中新東路旁拆除工程疑違反職安法，勞檢處今天主動會同建管處至現調查，發現業者...

「人間國寶」瓦作司阜傅明光辭世 被譽為客家建築「活的教科書」

傳統瓦作司阜傅明光今年甫榮獲第44屆行政院文化獎，昨天不幸辭世，享壽85歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統...

自住、非自住稅差4倍 竹科新貴兩地跑用這招省下房屋稅

竹科新貴許先生原在台北市持有一戶透天厝並設籍入住，近期因通勤時間過長，又在新竹市購入大樓公寓方便工作下班入住。透過持有居...

桃園自籌2.8億推「生生喝鮮乳」 張善政：明年2月上路

中央去年推動「班班喝鮮奶」政策因配套不足喊卡，桃園市長張善政今在市政會議宣布，桃園市將自籌預算推動「生生喝鮮乳」政策，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。