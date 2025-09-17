桃園龜山自來水工程 9/22約3694戶停水10小時
桃園市經發局今天表示，為配合自來水公司辦理「龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程」，龜山區多處22日上午9時起將停水10小時至晚間7時，共計停水10小時，停水戶數約3694戶。
桃園市政府經濟發展局表示，台灣自來水公司第二區管理處為提升供水穩定及降低漏水，將辦理「龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程」，預計於9月22日上午9時起至晚間7時止進行施工停水。
經發局表示，停水影響範圍包括龜山區楓福里、陸光里、精忠里、龜山里（光榮路11巷口至楓樹坑橋）、光峰路（龜山橋至忠義路一段口、龜山橋至萬壽路二段口）、長壽路（長壽路542巷10弄口至長壽路120之4號、長壽路517號至長壽路5號）、永吉街（光峰路至萬壽路二段810巷）。
以及育英街、金山街、長峰路（樂利橋前自強北路至光峰路與龍田巷口）、金山街6巷、長壽路164、269巷、長峰路67、121巷、光峰路111、131、166、182、196、260、281巷、龍田二巷、龍田三巷，共計停水10小時，停水戶數約3694戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言