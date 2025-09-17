龍潭武漢路住宅前土地 地主天價喊售「每坪85萬」居民綁白布條抗議

桃園市龍潭區武漢路路邊約有10幾間住宅，近日傳出地主主張土地所有權，原預計今上午進行刨除既有柏油路面、收回用地，消息一出，民眾擔心影響學童上下學與居民日常通行安全，也不滿地主漫天喊價1坪賣85萬元。民眾今上午在家門前綁白布條抗議，現場多方協議後暫緩執行。

地主透過法院申請強制執行，原預計今上午9時30分在武漢路現地，出動機具、車輛執行刨除工程，相關消息一出引發周邊住戶發動抗議；地方民眾指出，該路段多年來供車輛與行人使用，已形成穩定通行動線，周邊學校與社區皆仰賴此路出入，若在尖峰時段刨除路面，恐造成交通回堵、環境與人身安全風險。

住戶表示，早年這塊土地為法定空地，後來建商不知如何處理變成私人土地，現在地主針對住家門前的土地分割要賣，獅子大開口1坪要賣85萬元，大家在家門前綁白布條，針對法院執行提出異議。地主則說，10多年前就要賣地給住戶，沒人要買也不願意承租，想要回這塊地才開始打官司，勝訴市府必須歸還土地，刨除柏油有法可循。

國民黨市議員徐玉樹指出，這15戶店面在房屋建成之後，門前留有道路空間通行，公所在與地主訴訟過程中沒有提供佐證資料導致敗訴，如今地主賣地像是搶劫，居民也主張當初興建房屋時前方空地絕對有使用權，也就是地役權存在，呼籲地主、使用人儘速坐下協商。

民進黨市議員張肇良也說，官司訴訟過程中，受影響的住戶並未參與，過程有瑕疵，雖然判決已確定，仍希望有緩衝時間讓地主與所有住戶溝通，而不是貿然刨除柏油，住戶也有說願意買回土地，但不是用誇張的價格，希望有公開的鑑價公司或以實價登錄價格雙方來做協商。

龍潭區公所指出，有關武漢路道路爭議事件，區公所已多次透過訴訟方式爭取民眾權益，經法院三審判決武漢路外範圍，長期遭民眾占用、違停車輛，不符合公眾通行需求，應返還土地給地主。