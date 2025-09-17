快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

神秘北極圈明信片寄抵竹北無人領 網友接力幫找收件人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
一張來自北極圈的明信片，近日寄抵新竹縣竹北市，收件人「Elvis」疑似早已搬離，無人認領，引發臉書社團熱議。圖／取自臉書竹北大小事
一張來自北極圈的明信片，近日寄抵新竹縣竹北市，收件人「Elvis」疑似早已搬離，無人認領，引發臉書社團熱議。圖／取自臉書竹北大小事

新竹縣竹北市近日出現一張跨越萬里的「尋人明信片」。一名網友在臉書社團「竹北大小事」發文指出，家中收到一張來自北極圈挪威羅弗敦群島（Lofoten）的明信片，收件人是「Elvis」，但疑似早已搬離，遲遲無人認領，引起社群熱議。

明信片寄件人署名Grace，在卡片上寫道：「這是我目前人生中最接近你的好朋友北極熊的時候，本來以為這麼北邊應該很冷，但其實很熱，我常常穿短袖，不知道是不是因為大家一直開冷氣的關係，你的好朋友可能快要沒有冰可以站立了」。

Grace還說，羅弗敦群島是她看過最美的地方，「希望你之後有機會可以來探望他，這裡真的很美，是整趟旅行最美的地方了」。卡片上貼有當地郵票，並附上簡單地圖，充滿旅行分享的溫度。

貼文一出，不少網友紛紛留言，「好酷啊，北極圈！」、「文字浪漫生動」，也有人直呼「那枚郵票太美了」，並力挺協尋「希望早日找到主人」。更有人打趣回應：「我以前也叫Elvis，朋友也叫我北極熊，不確定是不是我的！」

討論串中，甚至出現一名自稱「Elvis Lee」的網友回覆，但表示自己住在湖口，並非明信片收件人；也有人建議可向房東或前屋主打聽線索。

這張「北極圈明信片」意外掀起地方社群一場浪漫的尋人記，也有網友感嘆，在數位通訊普及的年代，跨國手寫問候格外珍貴，不僅見證友誼，也讓地方社群感受到一股異國溫度。

朋友 竹北

延伸閱讀

芥子青年揮灑創意 竹北路跑畫作登公益禮盒募籌建經費

竹縣竹北空氣異味問題 環境部啟動監測採樣釐清

台68竹北往新竹匝道口車禍 25歲騎士拋飛重傷、道路一度封閉

竹北大型現場9月9日徵才 科技業研發工程師薪資上看10萬

相關新聞

神秘北極圈明信片寄抵竹北無人領 網友接力幫找收件人

新竹縣竹北市近日出現一張跨越萬里的「尋人明信片」。一名網友在臉書社團「竹北大小事」發文指出，家中收到一張來自北極圈挪威羅...

社群平台拆屋影片曝安全問題 桃園勞檢處出擊重罰違規

桃園市政府勞動檢查處發現社群媒體影片反映中壢區中新東路旁拆除工程疑違反職安法，勞檢處今天主動會同建管處至現調查，發現業者...

龍潭武漢路住宅前土地 地主天價喊售「每坪85萬」居民綁白布條抗議

桃園市龍潭區武漢路路邊約有10幾間住宅，近日傳出地主主張土地所有權，原預計今上午進行刨除既有柏油路面、收回用地，消息一出...

「人間國寶」瓦作司阜傅明光辭世 被譽為客家建築「活的教科書」

傳統瓦作司阜傅明光今年甫榮獲第44屆行政院文化獎，昨天不幸辭世，享壽85歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統...

自住、非自住稅差4倍 竹科新貴兩地跑用這招省下房屋稅

竹科新貴許先生原在台北市持有一戶透天厝並設籍入住，近期因通勤時間過長，又在新竹市購入大樓公寓方便工作下班入住。透過持有居...

桃園自籌2.8億推「生生喝鮮乳」 張善政：明年2月上路

中央去年推動「班班喝鮮奶」政策因配套不足喊卡，桃園市長張善政今在市政會議宣布，桃園市將自籌預算推動「生生喝鮮乳」政策，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。