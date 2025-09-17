神秘北極圈明信片寄抵竹北無人領 網友接力幫找收件人

新竹縣竹北市近日出現一張跨越萬里的「尋人明信片」。一名網友在臉書社團「竹北大小事」發文指出，家中收到一張來自北極圈挪威羅弗敦群島（Lofoten）的明信片，收件人是「Elvis」，但疑似早已搬離，遲遲無人認領，引起社群熱議。

明信片寄件人署名Grace，在卡片上寫道：「這是我目前人生中最接近你的好朋友北極熊的時候，本來以為這麼北邊應該很冷，但其實很熱，我常常穿短袖，不知道是不是因為大家一直開冷氣的關係，你的好朋友可能快要沒有冰可以站立了」。

Grace還說，羅弗敦群島是她看過最美的地方，「希望你之後有機會可以來探望他，這裡真的很美，是整趟旅行最美的地方了」。卡片上貼有當地郵票，並附上簡單地圖，充滿旅行分享的溫度。

貼文一出，不少網友紛紛留言，「好酷啊，北極圈！」、「文字浪漫生動」，也有人直呼「那枚郵票太美了」，並力挺協尋「希望早日找到主人」。更有人打趣回應：「我以前也叫Elvis，朋友也叫我北極熊，不確定是不是我的！」

討論串中，甚至出現一名自稱「Elvis Lee」的網友回覆，但表示自己住在湖口，並非明信片收件人；也有人建議可向房東或前屋主打聽線索。

這張「北極圈明信片」意外掀起地方社群一場浪漫的尋人記，也有網友感嘆，在數位通訊普及的年代，跨國手寫問候格外珍貴，不僅見證友誼，也讓地方社群感受到一股異國溫度。