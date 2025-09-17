快訊

社群平台拆屋影片曝安全問題 桃園勞檢處出擊重罰違規

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市勞檢處、建管處到現場稽查發現明顯違反職安法規情節。圖／勞檢處提供
桃園市勞檢處、建管處到現場稽查發現明顯違反職安法規情節。圖／勞檢處提供

桃園市政府勞動檢查處發現社群媒體影片反映中壢區中新東路旁拆除工程疑違反職安法，勞檢處今天主動會同建管處至現調查，發現業者在拆除舊建築的過程，並沒有牢固堆置拆下來的廢建材，連帶影響施工機具穩定，有安全之虞，現場還有其他違規情節，依職安法裁罰10萬元，並勒令立即改善。

勞檢處在現場也提醒承造商，拆除構造物應遵守職業安全衛生法，施工過程保護勞工安全及公共安全。並說明營造安全衛生設施標準規定，雇主於拆除構造物前，應辦理檢查預定拆除之各構件，對不穩定部分，應予支撐穩固；雇主拆構造物，要有專人於現場指揮監督雇，拆除應按序由上而下逐步拆除，隨時注意控制拆除構造物的穩定性，現場負責拆除的勞工，應佩帶防護具。

勞檢處、建管處發現施工單位未遵守職業安全衛生法和上述作業標準規定，可處3萬至30萬元及開立限期改善通知書，因為業者違反數項規定，沒有用最低罰而是按照情節加重處分裁罰10萬元，並呼籲各事業單位從事拆除構造物，務必遵守職業安全衛生法令規定，避免發生職業災害。

