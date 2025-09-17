快訊

「人間國寶」瓦作司阜傅明光辭世 被譽為客家建築「活的教科書」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
傅明光的人生大部分時光都站在屋頂上，默默地為傳統建築奉獻心力，文化界聞訊都深感惋惜。圖／縣府提供
傅明光的人生大部分時光都站在屋頂上，默默地為傳統建築奉獻心力，文化界聞訊都深感惋惜。圖／縣府提供

傳統瓦作司阜傅明光今年甫榮獲第44屆行政院文化獎，昨天不幸辭世，享壽85歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統工法全貌的司阜，被譽為「客家傳統建築活的教科書」，傅明光的人生大部分時光都站在屋頂上，默默地為傳統建築奉獻心力，文化界聞訊都深感惋惜。

新竹縣文化局表示，傅明光司阜出身於新竹縣竹東鎮，是文化部頒定的「人間國寶」土水修造技術瓦作類指定保存者，更是首位榮獲行政院文化獎肯定的傳統匠師，以遵循古法修瓦及職人精神，被譽為「客家傳統建築活的教科書」，昨日不幸辭世，是文化資產界莫大的損失。

傅明光的人生大部分時光都站在屋頂上，默默地為傳統建築奉獻心力，自2000年起投身於文化資產修復工程，修復新竹縣內多處文化資產，包括北埔慈天宮、北埔姜氏家廟、新埔劉家祠、北埔金廣福公館、新埔張氏家廟等。

近年更在竹北新瓦屋、芎林鄭氏家廟等地傳習傳統瓦作技術，用他的雙手親自示範，「不怕千人看，只怕一人識。」希望讓更多的人了解並學習傳統建築工法，致力傳承「會呼吸的房子」。

新竹縣長楊文科在臉書悼念，指出傅明光自15歲起便投入瓦作匠藝，70年如一日。他用一雙手，從伙房、廟宇到古蹟修復，不僅承載客家傳統建築的精髓，更守護了竹縣最珍貴的文化根脈。

最令人敬佩的是，傅明光即使年歲已高，仍不辭辛勞參與傳習計畫，親手指導年輕匠師，把「謹砌細鋪」的工法細心傳承。他的一生，就是竹縣最珍貴的一部活教科書，也是文化守護最動人的篇章。

