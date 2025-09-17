芥子青年揮灑創意 竹北路跑畫作登公益禮盒募籌建經費

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
華光基金會空間狹小、設施老舊與無障礙空間不足，持續籌募800萬翻修經費，以「奔向曙光」為主題，延伸推出第二波精緻好物。圖／竹北市公所提供
中秋節將至，服務300位身心障礙院生的華光基金會亦推出公益禮盒，盼為中心改建籌募經費。新竹縣竹北市公所收到來自基金會的中秋禮盒，令人驚喜的是，禮盒封面「奔向曙光」竟出自基金會內芥子青年之手，取材自第一屆竹北半城路跑，帶來溫暖與希望。

竹北市長鄭朝方指出，他一向重視特殊孩子的發展，上任後便推動「早療先行 VIP 通道」，就是希望能鼓勵他們融入社會、積極參與各式活動。去年12月市公所首度舉辦半城路跑，特別邀請社福機構團體，包含基金會內的芥子青年們一同參加，讓他們成為城市盛事的一部分。

華光基金會轉述，芥子青年陳建誠參與半城路跑時，最令他難忘的是，鄭朝方市長在人群中一眼就認出他，還親切叫出名字，讓他形容那是「最開心的一天」。為了留住這份感動，他回到中心後馬上用畫筆定格當日的美好，並命名為「奔向曙光」。這幅作品後來從眾多作品中脫穎而出，成為年度公益禮盒封面，也作為籌募中心改建的第一波募資起點。

華光基金會表示，目前公益月餅已全數售罄，華光將研議以這幅畫作延伸推出第二波精緻好物，持續籌募800萬翻修經費。位於關西的華光，是許多特殊孩子與青年的家，但中心中棟長期面臨空間狹小、設施老舊與無障礙不足等問題。基金會期盼資金到位，打造安全、明亮、有尊嚴的生活與學習空間。

鄭朝方呼籲，心智障礙者不是只能被同情或給予的對象，而是值得以平等、尊重的態度看待，這群努力生活的青年與孩子，值得被看見、被支持。每一次購買公益產品、每一份捐助，都是幫助他們奔向更光亮未來的力量。相關詳情網搜：財團法人天主教華光社會福利基金會官網。

此外，「奔向曙光」的溫度，也串連到今年的賽事。第二屆竹北半城路跑獲得跑者熱烈支持，原訂名額已接近額滿，市公所特別將報名期限延長至10月7日，誠摯邀請大家，再一次用腳步探索竹北的進步，用眼睛記錄這座城市不斷的進化。

中秋節將至，服務300位身心障礙院生的華光基金會亦推出公益禮盒，盼為中心改建籌募經費。圖／竹北市公所提供
青年 竹北 鄭朝方

