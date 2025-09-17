快訊

自住、非自住稅差4倍 竹科新貴兩地跑用這招省下房屋稅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局指出，外國人、無戶籍國民、大陸及港澳居民如持有中華民國居留證，其本人、配偶或直系親屬名下之房地，只要以居留證辦竣戶籍登記，即視同設籍。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局指出，外國人、無戶籍國民、大陸及港澳居民如持有中華民國居留證，其本人、配偶或直系親屬名下之房地，只要以居留證辦竣戶籍登記，即視同設籍。圖／新竹市稅務局提供

竹科新貴許先生原在台北市持有一戶透天厝並設籍入住，近期因通勤時間過長，又在新竹市購入大樓公寓方便工作下班入住。透過持有居留證的法籍配偶戶籍登記，兩處房屋皆適用最優惠稅率，成功省下不少稅負。

新竹市稅務局指出，不少在竹科工作的民眾因通勤距離過長，常有「兩地為家」情況。依規定，外國人、無戶籍國民、大陸及港澳居民如持有中華民國居留證，其本人、配偶或直系親屬名下之房地，只要以居留證辦竣戶籍登記，即視同設籍。

新竹市稅務局表示，若房屋未出租或營業，並供本人、配偶或直系親屬實際居住，且全國合計不超過3戶，可享房屋稅自住稅率1.2%；若為全國單一自住且現值在一定金額以下（竹市2026年期為185萬6600元），更可享1%優惠稅率。

至於地價稅，自用住宅用地優惠稅率為2‰，須符合土地所有權人或配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且土地無出租或營業。都市土地面積不得超過3公畝、非都市土地不得超過7公畝，且本人、配偶及未成年受扶養親屬全國僅能限1處。

稅務局舉例，許先生本人設籍於台北，法籍配偶居留證地址則登記在新竹大樓公寓，符合「視同辦竣戶籍」規定，因兩戶皆符合自住要件，故房屋稅均可適用1.2%稅率。但地價稅因僅限1處，許先生選擇地價較高的台北市透天厝適用2‰優惠稅率，新竹大樓公寓則按一般用地10‰課徵。

稅務局提醒，房屋稅若要適用自住稅率，須於2026年3月23日前完成戶籍登記並提出申請，否則將依非自住稅率2.6%至4.8%課徵，最高相差4倍。地價稅部分，自用住宅優惠稅率2‰與一般用地10‰至55‰相比，也至少差4倍。民眾若欲申請地價稅優惠，須於9月22日前向稅務局提出，逾期則自次年起適用，提醒及早規畫。

