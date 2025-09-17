聽新聞
桃園自籌2.8億推「生生喝鮮乳」 張善政：明年2月上路
中央去年推動「班班喝鮮奶」政策因配套不足喊卡，桃園市長張善政今在市政會議宣布，桃園市將自籌預算推動「生生喝鮮乳」政策，預計明年2月新學期開始實施，每年編列2.8億元預算，讓全市21萬名2至12歲的學童受惠。
張善政表示，中央去年推動「班班喝鮮奶」雖然立意良善，但最終因冷鏈運送、校內分發等配套問題而停辦，為解決困難，桃園市經過數月籌備建置「數位兌換平台」，只要學籍在桃園，不管是公立或私立的幼兒園或國小，持數位學生證或是幼兒卡，即可在全桃園的711、全家、OK、萊爾富等超商通路兌換。
張善政表示，未來不只在學期中可兌換牛奶，包括寒暑假，學童也可以每周到鄰近的便利商店領取；考量到台灣有許多孩子有乳糖不耐，也可以改領豆漿作為替代。
張善政說，為了這項政策，市府明年起將每年編列2.8億元預算，全額自籌，讓21萬名2到12歲的學童都能受惠，確保每個孩子都能補充到更充足的營養，陪伴他們健康成長；籌編預算的過程，大家都很辛苦，不過很多事情，還是覺得該做的就要做，市府也會準備好財源。
