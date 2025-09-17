聽新聞
艾克爾轉調員工、未提優離 工會申請調解

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
勞動黨與艾克爾公司工會成員昨到新竹縣政府陳情，並提出勞資爭議調解申請，希望公司能善意回應。記者黃羿馨／攝影
勞動黨與艾克爾公司工會成員昨到新竹縣政府陳情，並提出勞資爭議調解申請，希望公司能善意回應。記者黃羿馨／攝影

艾克爾先進科技公司日前宣布今年底關閉湖口T5廠，並強制員工轉調至桃園龍潭T6廠，由於未事前充分與工會協商，也未提供優離方案或補償措施，引發員工不滿。勞動黨昨會同該公司工會成員赴新竹縣府陳情並遞交勞資爭議調解申請，盼公司善意回應。

縣府勞工處回應，該公司因營運策略調整，輔導T5員工轉調，並強調職稱、薪資、工時、福利與年資等條件不變，另提供交通車與通勤時間計入工時。縣府將嚴加監督是否符合勞基法的調動原則，企業不得對於勞工有不利變更，且須提供必要交通協助等，以維護工作權益。

據了解，艾克爾先進科技將主力發展封裝先進技術，持續加碼擴產，但現有T5廠區面積有限，因而擴充龍潭T1廠區產能空間，從今年開始積極推動員工轉調及產線整合作業。

勞動黨與該公司工會指出，工會在10日與資方舉行團體協約會議，並聚焦討論員工最關注的「優離」方案，但公司代表卻始終以「程序問題」為由，拒絕進入實質討論，會議無疾而終。因此向縣府申請勞資爭議調解，盼能為勞資雙方爭與更多協商空間。

工會也呼籲公司高層應展現誠意，由艾克爾台灣區總裁曹統域出席勞資爭議調解會與工會詳談，正面回應工會訴求，展開實質對話，而非以程序或形式拖延問題。

