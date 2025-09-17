聽新聞
桃園2漁港入不敷出 停車免費遭檢討

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市永安漁港停車場迄今仍未啟動收費機制，審計處今年再度提出檢討。圖／取自桃園觀旅局即時影像
桃園市永安漁港停車場迄今仍未啟動收費機制，審計處今年再度提出檢討。圖／取自桃園觀旅局即時影像

桃園市審計處查核竹圍、永安漁港「入不敷出」，5年來收支差短累積共2366萬餘元，過去曾要求漁港內公有停車場應訂定收費機制，但遲無下文，市府應加速檢討。農業局昨回應，已分別向中央提出竹圍漁港開發計畫、著手改建永安漁港停車場，積極研議收費事宜。

大園竹圍漁港與新屋永安漁港是桃園市重要的2大漁港，依據觀旅局統計遊客人次，每年各有199萬餘人、225萬餘人造訪，是沿海人氣景點。桃園市審計處肯定遊客替漁港發展帶來效益，但也點出2漁港公有停車場坐擁上千格車位都不收費，白白浪費可以有收入的資源，要求市府改進。

審計處指出，竹圍及永安漁港各有880、569格停車位，過去曾去函市府要求研擬漁港區內的公有停車場收費機制，但卻遲無進展。經追查發現，是因各漁港畫定的停車場部分土地，受限非都市土地使用管制規則，無法申請停車場營運，儘管如此，市府仍應積極克服土地困境，減輕財政負擔。

審計處也提到，農業局每年編列漁港機能維護、魚市場、活動中心及直銷中心維護等經費約500萬至660萬餘元不等，更應建立停車收費機制，且要依停車場法訂定差別費率，提升遊憩服務品質。

中壢、桃園區漁會都不反對2大漁港建立停車收費的機制，但也強調要有妥善規畫，包括兼顧漁貨市場攤販、漁民開車進出漁港的停車需求，並訂定相關規範。尤其竹圍漁港的停車場用地涉及非都土地，至少要完成變更，否則收費被檢舉違法，沒人敢承擔這樣的責任。

農業局回應，已向中央提出竹圍漁港開發計畫，著手研議處理停車場用地及收費事宜，徹底解決停車場土地使用分區的問題，同時也規畫在漁港配置其他景觀亮點，全案已送國土署審查。

永安漁港目前規畫配合觀旅局珍珠海岸計畫，漁港停車場將新建服務中心和其他地標建物，並調整停車場動線，市府預計年底前封閉停車場動工，待明年底完工後，進一步研議停車收費事宜。

