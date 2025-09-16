艾克爾工會陳情員工調派影響家庭 竹縣府將調解

竹縣艾克爾先進科技工會今天至竹縣府陳情，指公司將湖口廠員工轉移到龍潭廠，通勤時間增影響家庭，且未提供通勤補償、優離方案，縣府說，將召開勞資爭議調解，守護勞工。

新竹縣艾克爾先進科技工會成員今天前往新竹縣政府陳情表示，艾克爾先進科技股份有限公司因為集團總公司營運政策調整，今年推動員工轉調及產線整合作業，致湖口廠員工轉移到龍潭廠工作。

工會指出，但員工因此往返公司的通勤時間約增加80分鐘，影響生活及家庭甚鉅，且公司未提供通勤補償、優離方案，讓員工無所適從。

新竹縣政府透過文字表示，艾克爾先進科技股份有限公司因營運策略調整，進行輔導湖口（T5）廠員工轉調至集團其他廠，並稱提供員工職稱、薪資、總工時、福利、年資等勞動條件維持不變及提供接送交通車及通勤時間計入正常工時等協助方案。

工會今天遞交勞資爭議調解申請書，縣府表示，將盡速召開勞資爭議調解會議，協助勞資雙方針對調動工作條件補償方案或請公司制定優離辦法，依勞工選擇意願進行溝通協調，協助勞資雙方找出最佳解決方案，也守護勞工權益。