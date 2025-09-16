快訊

中央一般補助金額不明 桃園明年預算怎麼編？明天拍板

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園明天市政會議決定如何編明年預算。記者鄭國樑／攝影
桃園市明年預算依法9月底要送議會，面對中央仍未通知一般補助款金額，還有計畫型補助款很可能大幅縮水，各局處還在傷神要如何明確編預算。市府表示，明天市政會議將由市長拍板，在不知道一般補助款等狀況下，敲定預算編列方式，月底一定會編好送議會。

市府人員指出，按預算法，行政院在8月底前，要行文各縣市政府明年統籌分配稅款、一般補助款金額，前者已如期公布，但是一般補助款遲遲沒下文，計畫型補助款更可能因為統籌分配稅款大幅增加而縮水，有的甚至併入一般補助款，或由地方政府自行負擔。不過按理8月底前答案應該揭曉，行政院過去很少像這次，到現在都未公布。

桃園市今年度總預算歲入約1553億8900萬元、歲出1709億4800萬元，歲入與歲出相抵不足158.09億元，加上債務償還400億元，共編列債務舉借555億5900萬元。市府人員表示雖然統籌分配稅款增加290億元，但還是會有不足數，因為淨增加數其實不多，不能和台北市歲入大於歲出相比。

對於副市長王明鉅日前參加國民黨縣市長財劃法記者會，表示桃園市計畫型補助款被砍200億元，市府表示主因為財劃法規定一般補助不得低於修法前，所以中央把原先由計畫型補助款補助的項目，改由以一般性補助款的名義核給，所以就科目來說，計畫型補助款的數字會少很多。

補助款 行政院 統籌分配稅款

