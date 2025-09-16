桃園好客文藝季登場...搶救聖蹟亭特展 詮釋龍潭文化保存

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席2025好客文藝季開幕，以「文流x行動」為主題，首度結合龍潭百年古蹟「聖蹟亭」，回顧1995年文學大師鍾肇政與黃永松師生推動「搶救聖蹟亭」運動，蘇俊賓說，藉由好客文藝季，更多人來龍潭透過深度走讀，對龍潭與桃園保存在地文化的支持。

2025好客文藝季在9月登場，首先由「續聖蹟」特展，即日起至11月15日在龍潭區武德殿展開，，結合青年藝術家創作漆藝、明信片及VR多媒體作品，從鍾肇政「蕭索聖蹟亭」文本出發，呈現1995年搶救聖蹟亭歷程，重新詮釋文化保存歷程。

蘇俊賓表示，鍾肇政與黃永松都是出身龍潭、在街廓成長，對文化是非常重要影響力的人物，客家文藝季把大師足跡，還有當年共同搶救聖蹟亭呈現，文化流動是橫向、也是縱向，藉由代代相傳，讓國內外朋友更了解桃園、台灣甚至世界華人文化，看到大師的家屬參與活動，代表對在地文化保存的支持。

桃園市客家文化基金會執行長范姜泰基表示，龍潭聖蹟亭承載客家族群「敬字惜紙、崇尚知識」文化傳統，見證地方對文化與文學重視，鍾肇政及黃永松長期投入文學創作與文化保存，在1995年搶救聖蹟亭行動，彰顯守護文化資產決定，好客文藝季將文學、祭典與藝術跨界整合，展現客家文化延續性。