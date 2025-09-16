新竹縣市區公車駕駛荒 新竹縣加碼補助最高可領33萬

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為補足新竹縣市區客運業者人力缺口，新竹縣政府配合公路局的「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，加碼推出「新竹縣市區公車駕駛員受訓即就業補助計畫」，每人最高可領到33萬餘元補助，盼藉此穩定新竹縣市區公車駕駛人力。

新竹縣長楊文科指出，考量現行大環境有駕駛員缺工問題，為了穩定新竹縣市區公車之班次運行，縣府推出「新竹縣市區公車駕駛員受訓即就業補助計畫」，期能吸引駕駛員加入，提升服務品質及維護民眾乘車權益。

新竹縣交旅處長陳盈州說明，該計畫合作業者包括金牌客運有限公司、科技之星交通股份有限公司及捷乘客運有限公司。計畫分為二階段補助，受訓期間將提供生活津貼補助每月2萬8590元（由縣府與業者各負擔50%），最長補助5個月，總共可領14萬2950元，鼓勵新血投入。

陳盈州表示，執業期間則將提供加碼穩定就業獎勵金（由縣府負擔80%、業者負擔20%），滿6個月可請領3萬元，滿1年再請領3萬元，每人以6萬為上限，若是原住民或婦女身分（擇一），得另申請1萬2000元，期能提升新進市區公車駕駛員留任率。

陳盈州說明，補貼期間自今年7月1日至明年6月30日，只要經縣府市區公車業者評估核可具有工作意願之民眾且無從事相關工作，年齡介於20至64歲者，且具有「取得普通小客車駕駛執照滿2年以上」、「取得職業小客車駕駛執照滿2年以上」、「取得普通大貨車駕駛執照滿半年以上」、「取得職業大貨車駕駛執照滿半年以上」等上述4個條件資格之一者，即符合補貼資格，補貼對象限額15名。

