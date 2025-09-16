新竹縣市區公車駕駛荒 新竹縣加碼補助最高可領33萬

為補足新竹縣市區客運業者人力缺口，新竹縣政府配合公路局的「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，加碼推出「新竹縣市區公車駕駛員受訓即就業補助計畫」，每人最高可領到33萬餘元補助，盼藉此穩定新竹縣市區公車駕駛人力。

新竹縣長楊文科指出，考量現行大環境有駕駛員缺工問題，為了穩定新竹縣市區公車之班次運行，縣府推出「新竹縣市區公車駕駛員受訓即就業補助計畫」，期能吸引駕駛員加入，提升服務品質及維護民眾乘車權益。

新竹縣交旅處長陳盈州說明，該計畫合作業者包括金牌客運有限公司、科技之星交通股份有限公司及捷乘客運有限公司。計畫分為二階段補助，受訓期間將提供生活津貼補助每月2萬8590元（由縣府與業者各負擔50%），最長補助5個月，總共可領14萬2950元，鼓勵新血投入。

陳盈州表示，執業期間則將提供加碼穩定就業獎勵金（由縣府負擔80%、業者負擔20%），滿6個月可請領3萬元，滿1年再請領3萬元，每人以6萬為上限，若是原住民或婦女身分（擇一），得另申請1萬2000元，期能提升新進市區公車駕駛員留任率。