外商減勞工國定假日向政府看齊？桃市府盼維持優於法規

桃園市產業總工會昨天與部分外商企業工會代表到市府陳情，指出政府過去因實施周休二日，取消7天國定假日，當時些外商仍維持給勞工7天國假。今年下半年政府同意恢復其中4天國定假日，外商未經勞工及工會同意，竟片面宣布和政府一樣只給4天，減少3天假簡直是倒退嚕，影響勞工權益。

桃園市勞動局重申，依勞動基準法施行細則第7條規定，勞工例假、休息日、 休假及福利等有關事項，應於勞動契約中約定，如勞雇雙方另有優於法令約定者，則從其約定。勞基法是規範勞動條件最低標準的法律，如勞雇雙方另有優於法令約定者，從其約定。事業單位如因應「紀念日及節日實施條例」施行，有變更勞動條件的需要，仍應本勞資一體，與工會或個別勞工充分協商，不得以修法新增國定假日為由而片面變更，以促進勞資和諧。

對外商倒退嚕7天國假減3天的做法，勞動局重申，希望勞資透過協商取得共識，樂見優於勞基法的休假制度，不要減少原有優於勞基法國假天數的做法。