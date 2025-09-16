不再釣地球！苗栗龍鳳漁港釣魚平台延伸完成 明年再增苑裡釣台

苗栗縣4處漁港開放釣魚，其中竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台過去釣友迭有抱怨釣線卡消波塊「釣地球」，縣府800萬元延伸工程近日完工，釣魚不卡卡，縣府明年初將啟用苑裡漁港釣魚平台，響應行政院「向海致敬─台灣友善釣魚行動方案」。

苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，縣府2020年4月起陸續有條件開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣，其中，龍鳳漁港釣魚平台去年7月1日開釣，釣友及多名不斷反映，平台距離消波塊太近，退潮時無法釣魚，漲潮時有釣地球的風險，縣府800萬元，向外延伸2.5公尺工程，近日完工啟用，地方大表歡迎。

縣府農業處漁業科指出，龍鳳漁港釣平台向外延伸2.5公尺，可以有效避開消波塊， 降低斷線、掛底風險，減少漁具遺失，享受釣魚樂趣，也守護海洋生態，也籲請遵守安全規範，避免攀爬消波塊及妨礙港區作業。

漁業科表示，台灣友善釣魚行方案苗栗縣備受肯定，新埔漁港釣去年7月凱米颱風受災，復建工程上個月完工，此外，600萬元苑裡漁港釣魚平台，改善堤房鋪面長41公尺、寬4公尺，並在北邊設置擋風牆，預計明年1月底完工，隨即會公告開放垂釣。