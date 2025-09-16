快訊

桃園兩漁港5年短差千萬元停車還不收費？兩漁會表立場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
永安漁港停車場。圖／桃園市觀旅局即時影像
永安漁港停車場。圖／桃園市觀旅局即時影像

桃園審計處審議最近5個年度永安、竹圍漁港收入及經常支出，顯示每年相關收費及使用收入等，尚無法支應維護經費，2020至2024平均收支差短達473萬餘元，累積共2366萬餘元。

審計處另依市府觀光旅遊局官網公布同樣5個年度，永安、竹圍漁港觀光遊客人次平均每年分別為225萬、199萬餘人，雖然肯定遊客人潮頗佳，但也點出兩漁港到現在公有停車場數百個車位都不收費，白白浪費可以有收入的資源，市府應趕快檢討改正。

農業局表示，將辦理永安漁港計畫修訂，檢討漁港現況、使用分區、停車用地等狀況，重新劃分漁港使用分區，以符合實際狀況，另外將積 極整合永安及竹圍漁港現行停車空間，並建立收費機制

中壢、桃園區漁會都不反對兩漁港建立停車收費的機制，但要有妥善的規畫，包括如何處理漁貨市場攤販、漁民開車進出漁港的停車如何規範，竹圍漁港的停車場涉及非都土地，至少要完成變更，否則收費被檢舉違法，沒有人敢承擔這樣的責任。

審計處表示，依據市府提供的「竹圍漁港及永安漁港停車場營運前置作業財務評估案」顯示，永安及竹圍漁港依各該漁港計畫範圍，已劃設完成停車位，分別計有569、880格。為減輕港區內入不敷出的問題，審計處曾去函市府研擬漁港區內的公有停車場收費機制，開拓財源，但市府只說要邀相關單位研議，但是到了2024年底，永安及竹圍漁港內的停車場仍遲未建立收費機制，港區營運狀況將持續內入不敷出。

審計處追查發現，遲未擬議收費機制主因為各漁港劃定的停車場部分土地，受限非都市土地使用管制規則，無法申請停車場營運。為紓解假日遊客眾多、停車不易等問題，應整合遊客、攤商需求及兼顧停車場周邊交通便利，市府要積極克服現有土地使用地類別的困境，才能落實使用者付費原則，及提高停車位周轉率，減輕財政負擔等情事。

審計處另指出，按停車場法第規定，路邊停車場及公有路外公共停車場的收費，應依區域、流量、時段不同，訂定差別費率。為改善港區綠美化及遊憩景觀，擴充漁港多樣化的機能，提高遊憩服務品質，農業局每年度編列漁港機能維護、魚市場、活動中心及直銷中心維護等經費約500萬至 660萬餘元不等，市府應積極建立停車收費機制。

永安漁港多個地標建築吸引觀光客。圖／桃園市觀旅局即時影像
永安漁港多個地標建築吸引觀光客。圖／桃園市觀旅局即時影像

