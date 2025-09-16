艾克爾先進科技公司強未充分協商制調動員工 勞動黨今到竹縣府陳情

艾克爾先進科技公司日前宣布，將於今年年底關閉湖口T5廠，公司並未在事前充分與工會協商，而是直接要求所有員工強制調動至桃園龍潭T6廠，資方此舉不僅漠視勞工在職涯與家庭生活上的實際困境，更在調動過程中拒絕提供任何「優離」方案，也不願針對調動後勞動條件進行補償或增加保障，勞動黨與該公司工會成員今於新竹縣府大門陳情並提出勞資爭議調解申請，希望公司能善意回應。

縣府勞工處表示，艾克爾先進科技股份有限公司因營運策略調整，進行輔導湖口（T5）廠員工轉調至集團其他廠場並稱提供員工職稱、薪資、總工時、福利、年資等勞動條件維持不變及提供接送交通車及通勤時間計入正常工時等協助方案，縣府將嚴加監督本次調動應符合勞動基準法第10條之1調動五原則規定，基於企業經營上原因、對勞工之工資及其他勞動條件，未作不利之變更、調動後工作為勞工體能及技術可勝任、地點過遠，必要協助、考量勞工及家庭生活利益等，以保障勞工工作權益。

據悉，艾克爾先進科技股份有限公司因為集團總公司營運政策調整，將主力發展封裝先進技術，持續加碼擴產，原有8吋晶片產能將逐步移轉至其他國家。惟現有T5 廠區面積有限，無法再進行擴充，因此進行龍潭T1 廠區產能空間擴充（面積3000多平方公尺）已建置完成，透過產能整合以支援未來成長需求，並持續擴編並積極投入技術升級與人才招募，自2025年積極推動員工轉調及產線整合作業。

因此，工會於今遞交勞資爭議調解申請書，縣府將盡速召開勞資爭議調解會議，協助勞資雙方針對調動工作條件補償方案或請公司制定優離辦法，依勞工選擇意願進行溝通協調，協助勞資雙方找出最佳解決方案，守護勞工權益。

勞動黨與該公司工會指出，艾克爾先進企業工會在9月10日於艾克爾先進科技公司召開團體協約會議，會議焦點再次集中於全體員工最為關注的「優離」問題。然而，公司代表卻始終以「程序問題」為由，拒絕進入實質討論，並刻意規避工會的核心訴求，使得會議無法有效進行。面對資方的僵硬態度與缺乏誠意的回應，工會最終不得不宣布暫時終止會議。