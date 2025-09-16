聽新聞
0:00 / 0:00
苑裡年度限定版鬼門關夜市周末登場 市區三大燈海搶先點亮
苗栗縣年度限定版鬼門關夜市即將於本周末登場，苑裡鎮公所為延續苑裡市場普渡傳統，今年裝置藝術以「共創」作為主題設計節慶燈飾，邀請長者、幼兒園共同繪製燈籠，並擴大為三大燈區，點亮苑裡街道。
目前各燈區燈飾已陸續布置完成，並於上周五晚間試點燈，廣受鎮民好評，有家長讚許「小朋友的自畫燈籠，把整條街照得五彩繽紛，也點亮了大家的心！」
公所指出，今年燈飾首度由鎮民親自參與設計，由鎮內11處社區關懷據點、7所幼兒園及苗栗縣樂齡學習示範中心合作，讓在地長者與兒童自由在燈籠上揮灑創意；其中不少作品以苑裡的稻田、魚丸、海岸、古厝為創作靈感，細膩描繪屬於自己的家鄉記憶。
鎮長劉育育表示，這些燈籠不只是作品，更是世代交流與地方情感的凝聚。孩子們用畫筆描繪成長的地方，長者則以人生經驗講述地方故事，讓這片燈海更有溫度與意義。
苑裡市場普渡的鬼門關夜市即將於本周末登場，公所也搶先在周五（19日）結合海洋星空電影院，於苑裡體育場正式舉辦點燈儀式，展期將持續至10月底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言