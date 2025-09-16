快訊

苑裡年度限定版鬼門關夜市周末登場 市區三大燈海搶先點亮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前各燈區燈飾已陸續布置完成，展期將持續至10月底。圖／苑裡鎮公所提供
苗栗縣年度限定版鬼門關夜市即將於本周末登場，苑裡鎮公所為延續苑裡市場普渡傳統，今年裝置藝術以「共創」作為主題設計節慶燈飾，邀請長者、幼兒園共同繪製燈籠，並擴大為三大燈區，點亮苑裡街道。

目前各燈區燈飾已陸續布置完成，並於上周五晚間試點燈，廣受鎮民好評，有家長讚許「小朋友的自畫燈籠，把整條街照得五彩繽紛，也點亮了大家的心！」

公所指出，今年燈飾首度由鎮民親自參與設計，由鎮內11處社區關懷據點、7所幼兒園及苗栗縣樂齡學習示範中心合作，讓在地長者與兒童自由在燈籠上揮灑創意；其中不少作品以苑裡的稻田、魚丸、海岸、古厝為創作靈感，細膩描繪屬於自己的家鄉記憶。

鎮長劉育育表示，這些燈籠不只是作品，更是世代交流與地方情感的凝聚。孩子們用畫筆描繪成長的地方，長者則以人生經驗講述地方故事，讓這片燈海更有溫度與意義。

苑裡市場普渡的鬼門關夜市即將於本周末登場，公所也搶先在周五（19日）結合海洋星空電影院，於苑裡體育場正式舉辦點燈儀式，展期將持續至10月底。

目前各燈區燈飾已陸續布置完成，並於上周五晚間試點燈。圖／苑裡鎮公所提供
有家長帶孩子前往燈區尋找自己的創作燈籠，還讚許「小朋友的自畫燈籠，把整條街照得五彩繽紛，也點亮了大家的心！」。圖／苑裡鎮公所提供
