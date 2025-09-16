聽新聞
決定了！苗農舊校區蔣公銅像落腳貓裏客家學院 苗栗市長：尊重歷史
故前總統蔣中正銅像去留問題爭議不斷，苗栗市長余文忠表示尊重歷史，原來在苗栗農工中正路舊校區蔣公銅像，預計下個月中、下旬將安置在苗栗市貓裏客家學院。
苗農中正路舊校區土地連同蔣公銅像，2014年歸還市公所，當時銅像並未特別處理，公所末列入財產，後來因闢建停車場，銅像聳立在停車場中間，228和平紀念日曾遭潑漆，公所清理乾淨。
銅像後來因市公所規畫興建全民運動館，停車場重新畫線，銅像移置到東北角的一隅，今年5月間又因全民運動館工程的綜合運動館，銅像遷移到垃圾場暫置，市民代表李建宏還在市民代表會質詢，全民運動館工程最近驗收，銅像再度引起注意。
余文忠強調尊重歷史，決定安置銅像到貓裏客家學院，市公所指出，蔣公銅像去留見仁見智，但促進轉型正義條例規定威權統治者之象徵，公共建築或場所應予移除，因此銅像回不去全民運動館，但也不應銷毀或封存，經盤點公所的場域，評估設在貓裏客家學院的草坪，減少可能的爭議。
