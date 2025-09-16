決定了！苗農舊校區蔣公銅像落腳貓裏客家學院 苗栗市長：尊重歷史

故前總統蔣中正銅像去留問題爭議不斷，苗栗市長余文忠表示尊重歷史，原來在苗栗農工中正路舊校區蔣公銅像，預計下個月中、下旬將安置在苗栗市貓裏客家學院。

苗農中正路舊校區土地連同蔣公銅像，2014年歸還市公所，當時銅像並未特別處理，公所末列入財產，後來因闢建停車場，銅像聳立在停車場中間，228和平紀念日曾遭潑漆，公所清理乾淨。

銅像後來因市公所規畫興建全民運動館，停車場重新畫線，銅像移置到東北角的一隅，今年5月間又因全民運動館工程的綜合運動館，銅像遷移到垃圾場暫置，市民代表李建宏還在市民代表會質詢，全民運動館工程最近驗收，銅像再度引起注意。