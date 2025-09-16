後慈湖拚明年初重啟 擬漲門票惹議

桃園後慈湖閉園修繕兩年半，重啟之日未定，但門票預計先漲一波。據規畫，全票從100元漲到150元，團體票從80元漲到100元。藍綠民代都批不智，質疑漲價無疑是把遊客拒於門外。桃園市觀光旅遊局表示，調整門票為反映成本，目前只是預告，還沒定案。

後慈湖曾是軍事禁地，如今解禁成為觀光景點。桃園觀光導覽網指出，後慈湖原為已故前總統蔣中正與夫人散步、划船的小湖，園區步道2公里，沿途有戒嚴時期留下的指揮所、碉堡、管制鐵門等，保留歷史與自然生態，也重現蔣氏家族的人文生活。

後慈湖園區建物設施老舊，目前仍在整修中，觀旅局已預告修正收費辦法，全票從100元漲到150元，團體票也從80元漲到100元，桃園市民、軍警消及6歲至12歲兒童優待票維持50元，未滿6歲或65歲以上、原住民55歲以上族群免費。

後慈湖票價漲價消息傳出，引起地方反彈，質疑修繕未見成果，連何時開放都仍未定，漲價只會嚇跑遊客，影響觀光產業發展。

國民黨議員李柏坊表示，後慈湖還在整修，改善了什麼還看不到，民眾自然質疑憑什麼漲價；後慈湖屬兩蔣文化園區，原本的免費停車場改計次收費，現在後慈湖票價也要漲，遊客會覺得被剝兩層皮，此舉無疑把遊客拒於門外。

民進黨議員陳治文說，兩蔣園區曾多次委外經營，結果都不了了之，因觀光定位模糊，「說了一口好菜，端上桌卻文圖不符」，問題遲未解決，遊客人數難提升，現況已如此，市府還要漲價，遊客更不會來了。

觀旅局解釋，後慈湖入園票價為解說人員、環境維護的管理費用，還包含慈湖遊客中心到百吉隧道入口處的接駁交通費，調漲是反映物價上漲，也為永續經營，目前只是預告，尚未拍板定案；修繕工作預計年底前完成，後續會發包策展，力拚明年初重新開放。