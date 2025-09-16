聽新聞
0:00 / 0:00

全國第一座全民運動館 新竹竹東啟用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，昨天落成啟用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，昨天落成啟用。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府爭取中央補助打造竹東全民運動館，昨天啟用，成為全國第一個啟用的全民運動館，總樓地板5400平方公尺的空間設有多種球類運動場地，可望滿足周邊鄉鎮12萬人的運動需求。

竹東全民運動館由中央補助1億元、地方自籌2.18億元興建，歷經6百多天，克服颱風和地震才順利完工，全館共分地下1層、地上4層，內有健身房、桌球室、壁球場、韻律及瑜伽教室等。縣長楊文科指出，竹縣常規運動人口有30%，竹東全民運動館不僅竹東鎮民受惠，北埔、峨眉、寶山與橫山等地居民也能就近運動。

運動部全民運動署長房瑞文表示，全民運動館是前瞻基礎建設政策之一，全國共核定20座，竹東是第一座，縣府工程執行效率值得肯定。另外，全民運動館希望能成立運動俱樂部，配合全民運動署政策，促進民眾運動，常保健康。

運動 新竹 健身房 前瞻基礎建設

延伸閱讀

全台首座「全民運動館」落成 竹東館今正式啟用造福12萬人

竹縣動保所聯手檢警破獲竹東非法繁殖場 35隻品種貓全數扣留

籃球／總統盃3對3北區預賽周末登場 尚韋帆、張羽霖分頭出擊

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

相關新聞

苑裡農地遭濫倒未清運 疑被縱火

苗栗縣苑裡鎮一處農地遭人非法傾倒事業廢棄物多達1800噸，檢警環追出凶手並命其清運，但2年過去未見動靜，昨天疑遭人縱火，...

全國第一座全民運動館 新竹竹東啟用

新竹縣政府爭取中央補助打造竹東全民運動館，昨天啟用，成為全國第一個啟用的全民運動館，總樓地板5400平方公尺的空間設有多...

平鎮泳池改建社宅 拚2028年開工

桃園市平鎮游泳池興建至今35年，但因老舊破損嚴重閒置2年之久，市長張善政拍板斥資50.3億元改建複合型社會住宅，但數月過...

國定假日增加 外商擬砍福利假惹議

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加4+1天國定假日，但桃園市產業總工會發現部分外商公司疑藉此刪減員工福利...

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

桃園副市長蘇俊賓推廣在地觀光產業，今出席「住桃園很可以！GoPro Creator Camp」記者會，指桃園最大的特色就...

新竹縣峨眉、新豐選區異動 新竹縣選委會拍板通過

新竹縣選舉委員會今審議通過下屆峨眉鄉民代表、新豐鄉民代表及新豐鄉村長選舉區變更案。峨眉鄉部分，七星村與石井村對調，調整後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。