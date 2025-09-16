聽新聞
全國第一座全民運動館 新竹竹東啟用
新竹縣政府爭取中央補助打造竹東全民運動館，昨天啟用，成為全國第一個啟用的全民運動館，總樓地板5400平方公尺的空間設有多種球類運動場地，可望滿足周邊鄉鎮12萬人的運動需求。
竹東全民運動館由中央補助1億元、地方自籌2.18億元興建，歷經6百多天，克服颱風和地震才順利完工，全館共分地下1層、地上4層，內有健身房、桌球室、壁球場、韻律及瑜伽教室等。縣長楊文科指出，竹縣常規運動人口有30%，竹東全民運動館不僅竹東鎮民受惠，北埔、峨眉、寶山與橫山等地居民也能就近運動。
運動部全民運動署長房瑞文表示，全民運動館是前瞻基礎建設政策之一，全國共核定20座，竹東是第一座，縣府工程執行效率值得肯定。另外，全民運動館希望能成立運動俱樂部，配合全民運動署政策，促進民眾運動，常保健康。
