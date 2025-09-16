苑裡農地遭濫倒未清運 疑被縱火

苗栗縣苑裡鎮一處農地遭人非法傾倒事業廢棄物多達1800噸，檢警環追出凶手並命其清運，但2年過去未見動靜，昨天疑遭人縱火，再度引發地方關切與揣測；環保局表示，將追查縱火犯嫌，清運問題因違法濫倒的行為人已過世，將追究地主連帶責任。

遭人濫倒的農地位於苑裡鎮房裡里，面積約586平方公尺，遭人濫倒的廢棄物卻多達1800噸，內容包括廢木材、板模、碎玻璃和營建廢棄物；昨天凌晨2時火警，臭氣隨風飄散，天亮後可見黑色濃煙直竄天際，火勢直到上午10時許才完全撲滅。

據了解，該農地由蔡姓男子出面承租，後交由鑫添寶企業社林姓女負責人從事廢木材回收，雖稱回收學校、道路及園藝的修剪樹枝，但廢料混合營建事業廢棄物，現場另有挖土機作業，因此被移送法辦；去年初，蔡男被依廢清法判刑1年4月，緩刑3年，另有清理還原農地責任，而他也有提處置計畫書給環保局，但去年底期限截止未見動靜。

環保局表示，農地疑遭不明人士縱火，燃燒面積約50平方公尺，將追查犯嫌究責。關於廢棄物清運事宜，由於蔡男過世，將追究地主連帶責任，以期早日完成清除作業。