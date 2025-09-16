平鎮泳池改建社宅 拚2028年開工

桃園市平鎮游泳池興建至今35年，但因老舊破損嚴重閒置2年之久，市長張善政拍板斥資50.3億元改建複合型社會住宅，但數月過去未見動靜，引發質疑；市府表示，力拚年底進行專案管理招標，目標2028年開工、2031年完工。

平鎮游泳池加上籃球場和羽球場，面積近2千坪，但因老舊破損，停業閒置2年。張善政5月視察聽取都發局與體育局評估後，決定連同高連活動中心一併改建，但數月過去未見動靜，引發地方質疑。

平鎮區高雙里長袁鳳珠表示，興建社宅有其必要性，但地方也需要活動中心，目前改建看似無具體進度，市府應加緊腳步，盡快公布改建期程與召開說明會。

市府表示，為提高該泳池資產開發效益，游泳池及高連活動中心用地2980坪將改建成複合型社宅及微型運動中心，興建社宅465戶，經費約50.3億，目標年底完成專案管理招標。

民進黨桃園市議員王珮毓表示，平鎮游泳池改建複合型社宅功能性更高，未來公設若有足夠空間，建議讓平鎮交通隊進駐，將追風廣場用地變更用途，規畫天幕球場等多元設施，結合長安物流自辦重劃區規畫案，讓社宅功能定位更明確。

國民黨市議員舒翠玲認為，公有土地取得不易，社宅配合微型運動中心規畫，可望將土地效益發揮到最大，加上附近長安物流園區規畫案，未來一定要銜接三民路做好交通配套，建議拉一條捷運支線，發揮加乘效果。