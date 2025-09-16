國定假日增加 外商擬砍福利假惹議

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加4+1天國定假日，但桃園市產業總工會發現部分外商公司疑藉此刪減員工福利，昨天在桃園市政府前廣場開記者會，要求官員介入處理；勞動局強調業者不得片面變更，而記者致電被指控的業者公司總機，截至截稿未能取得聯繫。

桃產總指出，2017年政府取消教師節、光復節和行憲紀念日等7天國定假日，部分外商為留人才，將被取消的國定假日改為公司提供的「福利假」，但今年5月政府還假於民之後，美光等外商公司以政府已恢復國定假日為由，逕自公告減少教師節、光復節與行憲紀念日3天福利假。

桃產總常務理事廖懿文表示，勞動部7月16日已發函，明確表示勞雇雙方「另有法令約定者，則從其約定」，事業單位如需變更勞動條件，應與工會或個別勞工協商合意後才能實施，不得以修法新增國定假日為由而任意變更，呼籲外商公司不要知法犯法。

美光工會理事吳尚鴻說，華夏、桃勤、華潔、華騰等企業工會都已成功協商，確認保留原有福利假；工會即將在周三與美光公司協商，希望公司能夠清楚勞動部所提的立場，也盼市府要做勞工的靠山。

記者昨天致電被點名的美光公司總機，但截稿前未有回應。

勞動局勞動條件科長羅浩芸表示，優於法令的假別若變更初判尚無構成違法，不過若有實際權益受損情形會再個案認定，也盼事業單位應本勞資一體，要與勞工充分協商。