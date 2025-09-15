住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活
桃園副市長蘇俊賓推廣在地觀光產業，今出席「住桃園很可以！GoPro Creator Camp」記者會，指桃園最大的特色就是真實在地生活，期待透過影像創作者的鏡頭，帶領世界各地民眾認識這塊土地，期盼大家慕名而來。
「當世界各個觀光城市越來越像的時候，桃園的觀光就越來越有賣點。」蘇俊賓表示，現在許多觀光客非常有想法，想探索城市真實樣貌與特色，而桃園最大特色就是不刻意塑造一般觀光城市樣貌，而是以在地生活與產業歡迎觀光客。
她舉例，如大溪老街的歷史建築、拉拉山神木群、龍潭文學走廊有厚實人文底蘊，而新屋石滬至今仍保留早期漁民生活態樣。
蘇俊賓也說，桃園市政府與GoPro合作推廣觀光，藉由海外影像創作者觀點與視角，呈現國際旅客可能會感興趣的人事物，此計畫今年邁入第3年，成效顯著，期待本屆創作者作品能再度帶來驚喜與亮點。
觀旅局表示，「住桃園很可以」線上旅展即日起至11月14日登場，共有28種套裝行程，活動有多項好康，訂房除了可以抽機票、GoPro相機等好禮，前500名訂房者也有「桃味包」聯名禮盒，更多資訊「樂遊桃園（IG：@taoyuantravels）」查詢。
