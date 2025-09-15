快訊

新竹縣峨眉、新豐選區異動 新竹縣選委會拍板通過

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣選舉委員會今審議通過下屆峨眉鄉民代表、新豐鄉民代表及新豐鄉村長選舉區變更案。圖／新竹縣政府提供
新竹縣選舉委員會今審議通過下屆峨眉鄉民代表、新豐鄉民代表及新豐鄉村長選舉區變更案。峨眉鄉部分，七星村與石井村對調，調整後第1選舉區包含峨眉、中盛、石井村，第2選舉區則為富興、湖光、七星村。

新豐鄉因松柏村自今年10月1日起分設明新村，明新村仍併入第4選舉區，範圍涵蓋上坑、鳳坑、重興、崎頂、松林、松柏及明新村。下屆新豐鄉村長選舉區新增明新村，全鄉由17村增至18村，全縣則由192個村里增至193個。

新竹縣選舉委員表示，鄉鎮市民代表及村里長選舉區由縣市選舉委員會畫分，去年11月已函請各鄉鎮市公所檢討是否須變更，僅峨眉、新豐提出意見，其餘均建議維持。

峨眉鄉變更案依據公所會議紀錄、村長連署與書面意見，獲多數民意支持。選委會並依公職人員選舉罷免法第37條第2項，綜合行政區域、人口分布、交通、地理、歷史與應選名額等因素審酌，認為對調更能反映民意代表性，提升服務效能，且不影響婦女保障名額，因此通過調整。

新豐鄉第4選舉區部分，考量明新村自松柏村分設而來，地緣與人口結構均與第4選區高度關聯，故仍併入該選區。此變更不影響應選席次與婦女保障名額，選委會亦予以通過。

新竹縣選舉委員強調，依規定選舉區變更須於公職人員任期屆滿一年前公告，現任民代表與村里長任期至2026年12月25日屆滿，將於今年12月24日前依法發布公告。而下屆各區應選名額，仍以2026年5月31日戶籍人口數為準。

