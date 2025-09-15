新竹男雙腿截肢 犯保新竹分會助購義肢重新站立

新竹一名男子阿雄（化名）因職災車禍導致雙腿高位截肢，頓失生活依靠，因經濟難以負擔義肢等輔具，財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會獲報後，立即啟動關懷服務，協助購置義肢，讓他能重新站立，重拾行動力。

犯保新竹分會指出，阿雄在下班途中不幸發生車禍，失去雙腿後，生活陷入困境。分會主委陳進興表示，針對重傷害案件，分會已設置醫療專門委員會進行審查，阿雄的案件今年通過審查，獲核發醫療補助金與照護協助資源，並在社會各界愛心捐助下，順利購得義肢。

「這份即時的援助，不只是物質上的幫助，更是精神支持，期盼阿雄能勇敢重建生活、邁向自立」，陳進興特別感謝全聯實業股份有限公司捐助輔具資源，使阿雄能夠重新站立，提升生活品質。

檢察長姜貴昌、主任檢察官蔡宜臻及陳進興，日前更親赴阿雄租屋處探望，關心他的生活與復健狀況，並轉達社會各界祝福與鼓勵。阿雄與家屬對此表達深切感謝，直言「這份關懷是走出低谷、迎向新生的重要力量」。