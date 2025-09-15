爭苗北設監理分站 立委沈發惠國會辦公室協調

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，地方爭取設監理分站，立委沈發惠國會辦公室今天協調，結論公路局1個月內函覆短、中、長期規畫及目標，逐步提升服務量能，滿足地方需求。

苗栗縣長鍾東錦於9月9日縣務會議要求團隊盤點規畫，爭取苗北設監理分站，3天後無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍國會辦公室辦理協調會，相同的議題民進黨沈發惠國會辦公室今天又邀集新竹監理所、苗栗監理站、苗栗縣政府交通工務處等單位研議，縣議員陳光軒及縣議員邱毓與辦公室等人員參加。

陳光軒說，苗北地區頭份市、竹南鎮的人口，近年因為科學園區外溢人口進駐，人口數大幅成長，但苗栗監理站在苗栗市，苗北地區民眾前往辦理監理業務相當不便，雖然目前每月隔周在頭份市公所及衛生所駐點服務，但量能仍嫌不足。

據資料顯示，與苗栗縣規模相近縣市，如花蓮縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣等，監理業務皆有兩個站點服務，且除了雲林縣外，苗栗縣所登記之汽機車數量都更高，沒有理由苗栗縣只能有一個站。

陳光軒指出，會議結論請公路局盡速盤點苗北地區各項條件，進階規畫監理服務，有關升格苗栗監理所、規畫苗栗分站，或設常態性據點，或將現有機動性服務增加據點及頻率等模式，進行全面改善規畫檢討，後續短、中、長期規畫及目標期程，1個月內函覆。