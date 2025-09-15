快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

爭苗北設監理分站 立委沈發惠國會辦公室協調

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
地方爭取在苗栗縣苗北地區設監理分站，立委沈發惠國會辦公室今天協調。圖／陳光軒提供
地方爭取在苗栗縣苗北地區設監理分站，立委沈發惠國會辦公室今天協調。圖／陳光軒提供

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，地方爭取設監理分站，立委沈發惠國會辦公室今天協調，結論公路局1個月內函覆短、中、長期規畫及目標，逐步提升服務量能，滿足地方需求。

苗栗縣長鍾東錦於9月9日縣務會議要求團隊盤點規畫，爭取苗北設監理分站，3天後無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍國會辦公室辦理協調會，相同的議題民進黨沈發惠國會辦公室今天又邀集新竹監理所、苗栗監理站、苗栗縣政府交通工務處等單位研議，縣議員陳光軒及縣議員邱毓與辦公室等人員參加。

陳光軒說，苗北地區頭份市、竹南鎮的人口，近年因為科學園區外溢人口進駐，人口數大幅成長，但苗栗監理站在苗栗市，苗北地區民眾前往辦理監理業務相當不便，雖然目前每月隔周在頭份市公所及衛生所駐點服務，但量能仍嫌不足。

據資料顯示，與苗栗縣規模相近縣市，如花蓮縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣等，監理業務皆有兩個站點服務，且除了雲林縣外，苗栗縣所登記之汽機車數量都更高，沒有理由苗栗縣只能有一個站。

陳光軒指出，會議結論請公路局盡速盤點苗北地區各項條件，進階規畫監理服務，有關升格苗栗監理所、規畫苗栗分站，或設常態性據點，或將現有機動性服務增加據點及頻率等模式，進行全面改善規畫檢討，後續短、中、長期規畫及目標期程，1個月內函覆。

頭份 監理站 鍾東錦

延伸閱讀

小山羌深夜現身頭份市駐足幹道上 農業處漏夜將牠帶離

國光客運停駛退出西螺轉運站 民眾抱怨立委邀公路局提對策

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

相關新聞

苗栗火車頭園區周邊 大小車共享停車格試辦 每半小時費率20元

苗栗火車頭園區周邊5格大客車／小型車共享車格今天起試辦至10月12日，半個小時費率20元，13日起大客車或小型車專用時間...

昔日軍事禁地變景點！後慈湖門票擬調漲 藍綠都反彈

桃園後慈湖2023年2月閉園修繕，雖然重啟之日未定，但門票預計先漲一波，全票從100元漲到150元，團體票也從80元漲到...

爭苗北設監理分站 立委沈發惠國會辦公室協調

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，地方爭取設監理分站，立委沈發惠國會辦公室今天協調，結論公路局1個月內函覆短、...

搶綠領職缺先機！減碳人才需求爆增 桃竹苗職訓ESG課程開跑

因應2025年淨零排放，企業節能減碳「瘋減碳」勢在必行，綠領人才需求激增，勞動部桃竹苗分署與元智大學合作成立ESG（環境...

全台首座「全民運動館」落成 竹東館今正式啟用造福12萬人

新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過2周試營運，今天正式落成啟用，成為全國第一座啟用的全民運動...

桃園35年平鎮泳池荒廢改建複合社宅 2028年開工民代提配套促成

桃園市平鎮游泳池興建使用35年老舊不堪使用，市長張善政拍板決定改建複合型社會住宅，引起地方關切詢問，張善政允諾規畫向鄉親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。