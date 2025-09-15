聽新聞
搶綠領職缺先機！減碳人才需求爆增 桃竹苗職訓ESG課程開跑
因應2025年淨零排放，企業節能減碳「瘋減碳」勢在必行，綠領人才需求激增，勞動部桃竹苗分署與元智大學合作成立ESG（環境、社會與企業管治）永續與綠能科技人才發展基地培訓，桃竹苗分署今天表示，下半年開辦ESG專業課程班開跑，培訓失（待）業民眾在綠領產業職涯搶占先機。
桃竹苗分署指出，因應企業減碳需求大量綠領人才，該分署在ESG永續與綠能科技人才基地，上半年開辦ESG數據分析與碳足跡報告書實務班，結訓學員22人學習溫室氣體實務盤查與數據處理，及掌握報告書自動化產出工具應用技巧，經大型就業媒合會面試，已有學員直接錄取上工，讓學員在產業領域就業無縫接軌。
下半年針對綠領產業需求，為促使失（待）業民眾踴躍報名參訓，早日跨入綠領產業就業機會，在元智大學，量身設計推出ESG專業職能培訓課程4個班，每班招收學員30人，課程涵蓋淨零碳管理、永續報告書撰寫、ESG數據分析、永續商業模式及人資永續規劃等熱門領域。
9月30日「淨零碳管理AI應用班」率先開班培訓，報名至17日，預定9月30日開課，接著11月及12月接續開辦「GRI永續報告書撰寫實務班」、「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班」、「永續商業模式數位轉型實務班」，協助學員掌握淨零、數據與永續治理等核心職場技能，
桃竹苗分署表示，這項為提升綠色產業競爭力培訓綠領人才，所有課程提供80%至100%學費補助，歡迎失（待）業民眾踴躍報名參訓，符合特定條件者亦可申請職業訓練生活津貼，意者可洽「台灣就業通」網站或「ESG永續與綠能科技人才發展基地」網站查詢。
