全台首座「全民運動館」落成 竹東館今正式啟用造福12萬人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過近2周的試營運，今天正式落成啟用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過近2周的試營運，今天正式落成啟用。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過2周試營運，今天正式落成啟用，成為全國第一座啟用的全民運動館，將提供竹東及關西、北埔、橫山、五峰等周邊鄉鎮約12萬人便利完善的運動環境。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣運動人口達到80％，常規運動人口則有30％，竹東全民運動館啟用後，不僅便利竹東鎮民，鄰近的北埔、峨眉、寶山、橫山等地區民眾，均可使用室內運動空間，且館內設施豐富，還有綜合運動場可打匹克球，一樓空間也可作為社區開會使用。 

運動部全民運動署長房瑞文表示，全民運動館政策是2021年配合前瞻基礎建設，於全國核定20座全民運動館，竹東為第一間落成啟用，展現縣府的工程執行效率。

房瑞文期望能在全民運動館成立運動俱樂部，並配合全民運動署政策，推動科技體適能檢測，鄉親於運動前，先透過科技體適能，了解肌力、柔軟度、心肺等狀況，並透過大數據方式開立運動建議處方，以促進民眾運動、常保健康。 

新竹縣政府表示，竹東全民運動館獲運動部補助經費億元，縣府自籌2.18億元，總計投入3.18億元興建，自2023年8月動土至今，歷經600多個日子的努力，克服颱風與地震挑戰，終於順利完工。 

場館為地下1層、地上4層，總樓地板面積逾5400平方公尺，規畫綜合球場、健身房、桌球室、韻律及瑜珈教室、壁球場、TRX教室等多元空間，並結合鄰近竹東鎮立游泳池及台大竹東生醫園區，提供竹東及關西、北埔、橫山、五峰等周邊鄉鎮約12萬人便利完善的運動環境。

新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過近2周的試營運，今天正式落成啟用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過近2周的試營運，今天正式落成啟用。圖／新竹縣政府提供

