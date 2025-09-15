快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

湖口噪音車擾民 竹縣府科技執法已告發3輛

中央社／ 新竹縣15日電

新竹縣政府今天表示，湖口鄉近日常有噪音車出沒，環保局設置半固定式聲音照相科技執法系統取締，已陸續告發3輛噪音車，可依噪音管制法處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，日前獲民眾陳情，6、7月期間，在湖口鄉明德街、中平路及八德路經常有噪音車出沒擾民，環保局設置半固定式聲音照相科技執法系統，針對不當操駕與噪音等行為稽查，已告發3輛噪音車。

環保局長蕭宏杰告訴中央社記者，取締過程發現部分車主為躲避監控，以口罩、布條等物遮掩車牌，還有車輛未懸掛車牌，明顯意圖規避查緝，但已透過科技執法設備影像紀錄收集相關資訊以告發。

他表示，另也發現疑有噪音車常於凌晨2時至5時之間集體出現在明德街、中平路、八德路，甚至延伸至台1線路段進行非法競速與不當操駕，環保局同步聯繫警察，進行相關取締。

蕭宏杰指出，針對民眾陳情噪音熱點，目前已經設置5套固定式聲音照相科技執法、3套半固定式聲音照相及1套移動式聲音科技執法設備，以提升社區安寧與居住品質。

噪音 科技執法 環保局長

延伸閱讀

彰化縣10大易肇事路口0科技執法 近3年近千人傷亡被檢討

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

北市：1至7月噪音車陳情 比去年同期減3成

台南人注意！新增2處違停科技執法、1處固定測速照相

相關新聞

昔日軍事禁地變景點！後慈湖門票擬調漲 藍綠都反彈

桃園後慈湖2023年2月閉園修繕，雖然重啟之日未定，但門票預計先漲一波，全票從100元漲到150元，團體票也從80元漲到...

全台首座「全民運動館」落成 竹東館今正式啟用造福12萬人

新竹縣政府爭取中央補助，投入3.18億打造竹東全民運動館，經過2周試營運，今天正式落成啟用，成為全國第一座啟用的全民運動...

桃園35年平鎮泳池荒廢改建複合社宅 2028年開工民代提配套促成

桃園市平鎮游泳池興建使用35年老舊不堪使用，市長張善政拍板決定改建複合型社會住宅，引起地方關切詢問，張善政允諾規畫向鄉親...

竹市「青創竹挺利」利息補貼 貸款額度上限為200萬元

青年創業不孤單！為鼓勵青年勇敢逐夢、踏出創業第一步，新竹市政府今舉辦「青創竹挺利－青年創業貸款利息補貼」記者會。代理市長...

苗栗火車頭園區周邊 大小車共享停車格試辦 每半小時費率20元

苗栗火車頭園區周邊5格大客車／小型車共享車格今天起試辦至10月12日，半個小時費率20元，13日起大客車或小型車專用時間...

汰換光衰嚴重的LED路燈成效不彰？竹市府：已規畫汰換期程

新竹市府2013年曾獲濟部指定參與「LED路燈示範城市計畫」，也是全台首個完工啟用LED路燈的城市。但新竹市議員劉彥伶指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。