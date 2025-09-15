湖口噪音車擾民 竹縣府科技執法已告發3輛

新竹縣政府今天表示，湖口鄉近日常有噪音車出沒，環保局設置半固定式聲音照相科技執法系統取締，已陸續告發3輛噪音車，可依噪音管制法處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，日前獲民眾陳情，6、7月期間，在湖口鄉明德街、中平路及八德路經常有噪音車出沒擾民，環保局設置半固定式聲音照相科技執法系統，針對不當操駕與噪音等行為稽查，已告發3輛噪音車。

環保局長蕭宏杰告訴中央社記者，取締過程發現部分車主為躲避監控，以口罩、布條等物遮掩車牌，還有車輛未懸掛車牌，明顯意圖規避查緝，但已透過科技執法設備影像紀錄收集相關資訊以告發。

他表示，另也發現疑有噪音車常於凌晨2時至5時之間集體出現在明德街、中平路、八德路，甚至延伸至台1線路段進行非法競速與不當操駕，環保局同步聯繫警察，進行相關取締。

蕭宏杰指出，針對民眾陳情噪音熱點，目前已經設置5套固定式聲音照相科技執法、3套半固定式聲音照相及1套移動式聲音科技執法設備，以提升社區安寧與居住品質。