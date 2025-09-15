桃園35年平鎮泳池荒廢改建複合社宅 2028年開工民代提配套促成

桃園市平鎮游泳池興建使用35年老舊不堪使用，市長張善政拍板決定改建複合型社會住宅，引起地方關切詢問，張善政允諾規畫向鄉親說明，市政府計畫斥資50.3億元，今年底進行專案管理招標，目標2028年初開工，議員及里長今天表示，希望盡快推動該改建複合型社宅案，做好交通配套，未來考慮納入交通中隊及捷運支線延伸。

中壢、平鎮區交界的平鎮游泳池及附設籃球場、網球場將近2000坪，自1990年完工迄今35年，因建物老舊破損嚴重，停業閒置2年至今，張善政今年5月視察聽取都發、體育局評估後決定該泳池連同高連活動中心一併朝改建複合型社宅規畫，至今4個多月未見市府進度，在地里民再三詢問關切、擔心改建社宅案「紙上談兵」。

平鎮區高雙里長袁鳳珠表示，高雙路的平鎮游泳池已閒置超過兩年，未見市府實質工程動作，改建社宅構想亦無具體進度，引起市民疑慮，建議市府趕快公布改建社宅期程，召開地方說明會，畢竟社宅有需求，但也要保留市民活動中心，該里願意配合民意調查及意見蒐集。

張善政指示該泳池改建社宅及微型運動中心規畫案，須向平鎮鄉親說清楚，讓鄉親理解規畫內容及未來編列預算進行，市府都發局、體育局、平鎮區公所表示，為提高該泳池資產開發效益，將游泳池及高連活動中心用地2980坪規畫改建複合型社宅及微型運動中心，興建社宅465戶，經費約50.3億，今年底招標專案管理廠商，預計2028年初開工、2031年初完工。

民進黨市議員王珮毓表示，平鎮游泳池地點較偏，年限久使用率低，加上距中大國民運動中心近，市府重新盤規畫整朝社宅、運動多元使用空間及預留市民活動中心，功能性更高，未來公設規畫若有新的空間，建議遷移平鎮交通隊進駐，將追風廣場用地變更用途，規畫天幕球場其他多元設施，結合長安物流自辦重畫區規畫案，讓社宅功能定位更明確。